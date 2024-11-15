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«Политическая непредсказуемость Трампа и нарциссизм могут настроить его против России» - Граубе 1

Политика
Дата публикации: 15.11.2024
BB.LV
«Политическая непредсказуемость Трампа и нарциссизм могут настроить его против России» - Граубе

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о возможности прекращения войны на Украине в течение 24 часов вызвали широкие дискуссии во всем мире, в том числе, разумеется, и в Латвии.

Обещание Трампа прекратить войну в течение суток ставит вопрос о том, как именно он может повлиять на конфликт между Россией и Украиной и к каким последствиям следует готовиться, если подход Трампа станет реальностью. Бывший командующий НВС Раймонд Граубе затронул эту тему в программе TV24 «Неделя. Постскриптум».

Граубе объяснил, что публичные заявления Трампа по поводу мирного плана, возможно, могут быть основаны на его собственном решении о быстрых политических решениях, но неясно, как он может действовать по отношению к двум вовлеченным сторонам.

«Трамп может влиять на Украину, потому что он может контролировать продолжение поставок и помощи Украине», - объясняет Граубе, подчеркивая, что помощь США Украине «очень, очень важна» и даже играет решающую роль.

Граубе признал, что отношения Трампа с президентом России Владимиром Путиным были двойственными. «Эгоцентризм и особый психологический тип Трампа могут повлиять на его реакцию, если Путин оскорбит его или не выполнит данные обязательства», - говорит он, добавляя, что такая дружба может быть как хрупкой, так и опасной, особенно если Путин откажется или проигнорирует желания Трампа. Это может привести к непредсказуемой реакции Трампа на Россию.

«Если бы Путин не продемонстрировал готовности заморозить линию фронта или предоставить Украине ее конституционные территории, то Трамп мог бы разозлиться и изменить свое отношение, возможно, даже в ущерб России».

Эта непредсказуемость, по его словам, может быть единственным положительным моментом, исходящим от эго Трампа.

Еще одна проблема подхода Трампа заключается в ограниченной способности Запада влиять на Россию. Это означает, что, хотя США ввели значительные санкции, их трудно расширить. «Санкции в значительной степени уже реализованы, и введение новых санкций становится затруднительным», - рассуждает Граубе, отмечая, что усиление давления на Россию в настоящее время ограничено.

Граубе считает, что самоуверенность Трампа может оказаться опасной, если он действительно станет посредником в этом конфликте. Его склонность рассматривать Путина как равноправного партнера с взаимными обязательствами может привести к тому, что он будет искать компромисс, который обойдется потерями украинской территории.

Однако Граубе также признает: «Политическая непредсказуемость Трампа и его собственный нарциссизм могут настроить его против России, если Путин проигнорирует или оскорбит его».

Отношение Трампа к Путину и России похоже на обоюдоострый меч, который одновременно обещает оказать давление на Путина, а также создает риски эскалации конфликта, если Трамп перейдет от дружбы к агрессии.

#мнения #дональд трамп
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    15-го ноября

    я не пойму, почему наши правители так переживают за Россию. они, что думают, что их там кто то слышит? Их услышат и вспомнят, когда придет время ответа за свои слова.

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