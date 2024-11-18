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Боррель оставил решение о стрельбе по России на усмотрение властей Латвии 2

Политика
Дата публикации: 18.11.2024
BB.LV
Боррель оставил решение о стрельбе по России на усмотрение властей Латвии

Главы МИД ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия на территории РФ – каждая страна решает сама, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель после встречи.

Боррель сообщил, что на встрече глав МИД стран ЕС не было принято общего решения по ударам по российской территории, они остались за властями отдельных стран, входящих в Европейский союз.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель также подтвердил, что США дали разрешение Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов вглубь России.

Он добавил, что не знает, почему Вашингтон принял такое решение именно сейчас.

Отметим, что в Госдепартаменте США сегодня вечером заявили, что на данный момент не могут подтвердить изменение политики США о разрешении Киеву наносить удары дальнобойным оружием по России.

#латвия-россия #боррель
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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    19-го ноября

    Какой он добрый:)) сейчас Силиня одолжит у Американцев и запустит одну ракету, ну закроем ещё пару больниц зато сколько радости и гордости будет:)) надо срочно всех в армию и вперёд

    25
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    18-го ноября

    Что за тупой заголовок?

    84
    4

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