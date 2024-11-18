Латвийский эксперт назвал истиную военную цель России в Украине

Оценивая 1000 дней войны, которые наступят во вторник, 19 ноября, Анджанс отметил, что конфликт был полон сюрпризов и парадоксов. Россия выбрала рискованный путь — полномасштабное вторжение в Украину. По словам эксперта, трудно было представить, что в России произойдёт попытка военного переворота под руководством основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Также неожиданными стали украинские рейды на территорию России, удары беспилотников и уничтожение Чёрноморского флота.

Украина: от сопротивления до трудностей

В свою очередь, для Украины 1000 дней войны прошли как "взлёты и падения". Анджанс подчеркнул, что первые месяцы войны ознаменовались феноменальным сопротивлением Украины. Граждане с коктейлями Молотова атаковали российские танки, защищая свою страну. Это стало неожиданностью не только для России и Запада, но, возможно, и для самой Украины.

Украинские вооружённые силы смогли успешно противостоять более многочисленному и лучше вооружённому противнику. Среди достижений первого года войны — уничтожение ракетного крейсера "Москва", освобождение Змеиного острова, Херсона и Изюма.

"Это было впечатляюще, но это были последние крупные успехи Украины в восстановлении своих территорий в 2022 году. Одновременно с этим произошли успехи России в Мариуполе, пали небольшие города на востоке Украины. Затем началась новая фаза: Россия начала жестокие удары по украинской энергетической инфраструктуре, предположительно мстя за попытку Украины уничтожить Крымский мост," — отметил эксперт.

2023–2024 годы: разочарования и новые вызовы

Директор Центра геополитических исследований отметил, что в 2023 и 2024 годах с украинской стороны было несколько разочарований. Большие надежды возлагались на летнее контрнаступление 2023 года, которое, к сожалению, оказалось неудачным для Украины. По его мнению, это был один из определяющих моментов войны. На Западе и в самой Украине ожидали, что удастся прорвать фронт, возможно, дойти до Чёрного моря и Мариуполя, но успехов фактически не было. Анджанс подчеркнул, что подходы Украины и её союзников различались: если союзники, особенно США, настаивали на проведении сосредоточенного массированного удара в одной, двух или трёх точках, Украина выбрала тактику тестирования всей линии фронта, что, очевидно, было неудачным выбором.

Ситуация усложняется тем, что Россия постепенно продвигает фронт, несмотря на огромные потери. Хотя Украине удалось провести атаки на Курскую область, это не изменило общую картину конфликта.

Роль Запада и реалии войны

«Это действительно поразительно, что Украине удалось так долго продержаться, и это невозможно без поддержки союзников. Например, была уничтожена значительная часть Черноморского флота России, украинцы наносят удары по территории России. Однако это крайне сложно, поскольку у Украины втрое меньше населения и экономика в десять раз меньше. Если у Украины есть свои друзья, то у России они тоже есть, такие как тиранические режимы — Иран и Северная Корея», — отметил доцент.

"План победы" президента Украины Владимира Зеленского по прекращению войны включает пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт — приглашение присоединиться к НАТО. На вопрос о том, реально ли, что Украина получит такое приглашение в ближайшее время, директор Центра геополитических исследований признал, что "План победы" Зеленского вызвал разочарование. По его мнению, критиковать всегда легко, но сложнее предложить что-то взамен. Анджанс отметил, что с одной стороны план был нереалистичным, а с другой — не содержал ничего нового, за исключением одного новшества: в будущем украинская армия могла бы заменить американские войска в Европе.

Вступление Украины в НАТО: перспективы и риски

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, по мнению доцента Рижского университета имени Страдиньша, это хорошо известные призывы, которых придерживаются и официальные лица стран Балтии, а именно, что Украина должна быть в НАТО. Анджанс отметил, что неприятная реальность заключается в том, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО.

По его мнению, это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, среди членов альянса, включая США, Германию и некоторые другие страны, существуют значительные возражения. Во-вторых, Украина находится в состоянии войны. По мнению Анджанса, если бы удалось найти способ принять Украину в НАТО без некоторых территорий, это стало бы искушением для России заморозить линию фронта, сосредоточить удары и продолжить наступление. Однако неясно, где тогда проводить черту и где остановиться.

Эксперт пояснил, что если Украина вступила бы в НАТО без временно оккупированных территорий, ракетные удары продолжались бы, и союзникам, как минимум, пришлось бы отправить свои войска для защиты воздушного пространства Украины. Он напомнил, что когда Турция столкнулась с угрозами со стороны Сирии и Ирака, союзники направили системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту Турции.

Анджанс также отметил, что в таком случае Латвии пришлось бы задать себе вопрос, готова ли она отправить своих солдат в Украину и учитывать возможные потери. Профессор предположил, что ответ, вероятно, был бы отрицательным. Он вновь подчеркнул, что, принимая Украину в НАТО без некоторых её территорий, Россия не остановится и пойдёт дальше. Анджанс призвал учитывать, что пятая статья Североатлантического договора распространяется не только на сухопутные территории.

«Как бы неприятно это ни звучало, но на Западе преобладает мнение, что не только победа Дональда Трампа на выборах президента США может осложнить жизнеспособность НАТО, но и членство Украины может сделать то же самое. Это фактически означало бы состояние войны с Россией», — заявил Анджанс.

Говоря о поддержке Украины со стороны стран, которые предоставляют помощь, а также об ограничениях на использование этой помощи для нанесения ударов по военным целям в России и о способах решения этой проблемы, доцент Рижского университета имени Страдиньша отметил, что полностью решить этот вопрос невозможно, так как страны разные. Кроме того, опасения по поводу эскалации не являются безосновательными.

Цели России и дальнейшие сценарии

Анджанс не считает, что возможность применения ядерного оружия снята с повестки дня. Однако если Россия применит ядерное оружие, остаётся неясным, что произойдёт дальше. Директор Центра геополитических исследований не видит возможности, чтобы, например, Франция или Великобритания ответили России ядерным ударом, так как это привело бы к следующему этапу эскалации — ударам России по территориям этих стран.

«Я думаю, что риски эскалации однозначно существуют. В этом смысле можно понять администрацию президента США Джо Байдена. Я полагаю, что администрация Байдена ускорит поставки обещанного Украине вооружения. На мой взгляд, к январю США передадут Украине всё, что могут передать», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, как Украина в условиях ограниченных ресурсов может победить в этой войне, директор Центра геополитических исследований напомнил, что никто никому ничего не должен, и восприятие угроз в разных странах отличается. Угрозы легче преодолевать на коротких, а не на длинных дистанциях. По мнению Анджана, это также нужно учитывать.

Говоря о США, доцент Рижского университета имени Страдиня указал, что им нужно думать об Израиле, Тайване и собственных возможностях. Он призвал взглянуть на ситуацию с другой стороны, отметив, что поддержка Украины уже была значительной.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы Украине поставлялось больше вооружений. Мы уже много дали, и, очевидно, давать больше особо нечего. Но есть разница между желаемым и реальностью. Восприятие угроз в разных странах различается. И хотя нам хотелось бы, чтобы Украине поставлялось намного больше военной помощи, уже оказанную поддержку можно оценить с положительной стороны," — заявил Анджанс.

Он отметил, что, например, Германия значительно изменилась: если в начале войны она передавала Украине каски, то сейчас прогрессировала до передачи танков. Это, в свою очередь, означает, что украинцы вошли на территорию России, используя, в том числе, танки немецкого производства. По мнению доцента, такое три года назад было совершенно немыслимо. Анджанс подчеркнул, что поддержка Украины уже была значительной и необходимо оценить усилия Запада. Он заключил, что без этой помощи Украина не была бы такой, какой мы её видим сейчас.

Говоря о том, что, возможно, у США нет плана действий в отношении Украины, а Россия не готова сесть за стол переговоров, доцент РСУ выразил мнение, что Россия на самом деле хочет переговоров. Он предположил, что это больше похоже на театральную постановку. Лидер режима Владимир Путин с усмешкой и сарказмом выразил поддержку кандидату от Демократической партии США Камале Харрис, а теперь якобы отказывается поздравить Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, хотя публично он делает комплименты следующему американскому президенту.

«На мой взгляд, Россия больше думает о том, как поставить многоточие. Целью России при начале войны была не территория Украины, которая ей не нужна. Цель состояла в уничтожении демократии в Украине и остановке её движения к Западу. Этого России удалось существенно добиться. Украина понесла значительные потери — погибшие люди, разрушенная инфраструктура, разрушенная экономика», — отметил Анджанс.

Директор Центра геополитических исследований подчеркнул, что в сложившейся ситуации Украина объективно не может стать членом НАТО или Европейского Союза. По его мнению, те, кто думают, что Россия хотела захватить всю Украину, ошибаются, но фактически реализован план "Б". Он пояснил, что Украина сильно ослаблена, что отдаляет её от членства в ЕС и НАТО. Анджанс также добавил, что от новой администрации США неофициально поступают сообщения о том, что Украина не станет членом НАТО в течение 20 лет. Другой план — отложить её вступление в НАТО. Кроме того, вступление Украины в ЕС тоже не будет быстрым и потребует ещё 10–20 лет.