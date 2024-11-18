Baltijas balss logotype

Спикер Сейма напомнила о стойкости и рвении народа Латвии 4

Политика
Дата публикации: 18.11.2024
LETA
Спикер Сейма напомнила о стойкости и рвении народа Латвии
ФОТО: LETA

День провозглашения Латвийской Республики - напоминание о стойкости и рвении нашего народа, о нашей вере в независимость, заявила спикер Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании Сейма.

"Сегодня от хуторов и небольших поселков до крупных городов мы едины. Мы празднуем то, что делает нас Латвией", - сказала Миериня.

Она отметила, что первые сто лет нашего государства были полны вызовов. В то же время это было время бесконечных возможностей.

При этом память о свободе и вера в свою страну передавались из поколения в поколение. Они стали наследием, которое живет в каждом из нас и побуждает каждого делать Латвию страной для будущего, подчеркнула Миериня.

Спикер Сейма подчеркнула, что Латвию делают богатой наши люди - строгие, умудренные жизнью и трудолюбивые.

В следующем году исполнится 35 лет с тех пор, как Латвия вернула независимость, но работа над созданием страны никогда не останавливается, подчеркнула спикер Сейма.

"Латвия начинается с каждого из нас, и мы несем общую ответственность за то, в какой Латвии мы будем жить завтра", - сказала она.

Миериня напомнила, что в этом году отмечается 20 лет со дня вступления Латвии в Евросоюз и НАТО и что курс интеграции и безопасности Латвии был и продолжает оставаться недвусмысленным - на Евросоюз и НАТО.

"Суровый опыт нашей истории стал основой того, что сегодня мнение Латвии и всей Балтии стало еще более значимым и в Евросоюзе, и в НАТО", - указала Миериня, добавив, что членство Латвии в НАТО было важной целью внешней политики страны и альянс стал гарантом безопасности западного мира, частью которого является Латвия.

"Благодаря НАТО мы укрепили безопасность нашей страны и повысили свой оборонный потенциал. Мы знаем, что за нами стоят демократические и развитые в военном отношении страны мира", - отметила Миериня.

При этом она подчеркнула, что ситуация с безопасностью в мире стремительно меняется. Во вторник, 19 ноября, исполнится тысяча дней с тех пор, как Украина борется за свою страну, так как страна-агрессор развернула жестокую войну против цивилизованного мира, пытаясь разрушить мир в регионе и уничтожить демократические ценности.

"Мы непреклонны в своей позиции: Латвия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором до полной победы Украины. В противном случае проиграем мы все", - отметила в обращении Миериня и добавила: "Мы знаем, что означает свобода и что означает ее утрата. Борьба Украины - это и наша борьба".

Послание союзникам и партнерам прямое: независимость Украины, обеспечение мира в Европе и мире возможны только в результате победы над агрессором. Остановить его нужно санкциями, торговыми ограничениями и оружием. Совершенные преступления необходимо тщательно расследовать, а виновных нужно привлечь к ответственности, подчеркнула Миериня.

При этом она отметила, что внутреннюю безопасность Латвии гарантирует благосостояние населения. Основой сильного государства являются здоровые, образованные и обеспеченные жители, работа и идеи которых способствуют высокой добавленной стоимости.

Сильная экономика - основа для процветания общества. Экономику страны надо формировать таким образом, чтобы складывались благоприятные условия для жителей, чтобы вызвать у них желание работать в Латвии, сказала Миериня.

Она подчеркнула, что для стимулирования роста народного хозяйства необходимо расширить инвестиции в инновации и экспорт, что позволить формировать в Латвии экономику более высоких доходов.

Кроме того, необходимо сделать так, чтобы каждый регион Латвии имел равноценные возможности развития, чтобы каждый человек, желающий жить в сельской местности или маленьком городе, чувствовал свою ценность", - сказала Миериня.

"Будем создавать такие условия, чтобы в регионах были доступны современная инфраструктура, качественное образование и рабочие места", - отметила спикер Сейма.

В заключение обращения Миериня призвала помнить о том, что Латвия как государство создавалось не за один день, что это "вековая работа, которая продолжается в постоянно меняющихся обстоятельствах".

"Сделаем все, что в наших силах, чтобы сберечь нашу страну и ее дорогую свободу", - сказала Миериня.

#дайга миериня
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
8

Комментарии (4)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го ноября

    "Сегодня от хуторов и небольших поселков до крупных городов мы едины" Сплотись, батрак, с магнатом Во спасение души, Назови магната братом. И ступай себе, паши…

    11
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    18-го ноября

    "Латвия начинается с каждого из нас, и мы несем общую ответственность за то, в какой Латвии мы будем жить завтра"-в таком случае Вашу мафию (иначе этих менеджеров внешнего управления назвать нельзя) стоит привлечь к уголовной ответственности.

    13
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    Опять пустой ничем не подтвержденный трёп. В лучших традициях КПСС(Коммунистической партии Советского Союза). Они там что, по другому в принципе не умеют?!

    17
    1
  • JB
    Janis Berzin
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    "пустой ничем не подтвержденный трёп" -это лучшее, что было в КПСС?

    2
    5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео