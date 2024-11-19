Это был великолепный разговор! Ринкевич только что пообщался с Трампом

Латвийский президент пообщался с новоиспеченным президентом США Дональдом Трампом.
Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и только что избранным президентом США Дональдом Трампом, о чем сам глава латвийского государства и сообщил в социальной сети X.
Э.Ринкевич оценил этот разговор, как великолепный. По словам президента ЛР, Дональд Трамп поздравил латвийцев со 106-ой годовщиной независимости.
В свою очередь, президент Латвии поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США.
Также в ходе разговора стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в сфере обороны и экономики, были затронуты вопросы взаимоотношений внутри НАТО, президенты обсудили и войну России против Украины.
Telefona sarunā ar jaunievēlēto ASV prezidentu Donaldu Trampu apsveicu viņu ar ievēlēšanu amatā, pārrunājām divpusējo aizsardzības un ekonomikas sadarbību, NATO, Krievijas karu pret Ukrainu. Trampa kungs sūta sirsnīgus sveicienus Latvijai 106.dzimšanas dienā! 🇱🇻🇺🇸— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 19, 2024
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