Это был великолепный разговор! Ринкевич только что пообщался с Трампом

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и только что избранным президентом США Дональдом Трампом, о чем сам глава латвийского государства и сообщил в социальной сети X.

Э.Ринкевич оценил этот разговор, как великолепный. По словам президента ЛР, Дональд Трамп поздравил латвийцев со 106-ой годовщиной независимости.

В свою очередь, президент Латвии поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США.

Также в ходе разговора стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в сфере обороны и экономики, были затронуты вопросы взаимоотношений внутри НАТО, президенты обсудили и войну России против Украины.