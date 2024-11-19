Baltijas balss logotype

Это был великолепный разговор! Ринкевич только что пообщался с Трампом 4

Политика
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Это был великолепный разговор! Ринкевич только что пообщался с Трампом

Латвийский президент пообщался с новоиспеченным президентом США Дональдом Трампом.

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и только что избранным президентом США Дональдом Трампом, о чем сам глава латвийского государства и сообщил в социальной сети X.

Э.Ринкевич оценил этот разговор, как великолепный. По словам президента ЛР, Дональд Трамп поздравил латвийцев со 106-ой годовщиной независимости.

В свою очередь, президент Латвии поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США.

Также в ходе разговора стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в сфере обороны и экономики, были затронуты вопросы взаимоотношений внутри НАТО, президенты обсудили и войну России против Украины.

#дональд трамп
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
12

Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    "сотрудничество между двумя странами в сфере обороны и экономики," Какой то млятский цирк. Что латвия может дать сша в этих сферах? От лицемерия уже блевать тянет.

    3
    0
  • MiU
    Made in USSR
    20-го ноября

    Это увлекательный был аттракцион, так ещё никто не шутил, как я и он. (с) :-)

    9
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    19-го ноября

    У меня с моим пуделем постоянно великолепные разговоры происходят,что бы я ему не говорил,он хвостом виляет и норовит руку облизать.

    35
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    А сам Трамп то об этом знает?

    51
    6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео