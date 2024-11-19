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Латвии срочно нужны добровольцы: обещают образование за счет бюджета 3

Политика
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Латвии срочно нужны добровольцы: обещают образование за счет бюджета
ФОТО: LETA

Гражданам Латвии, которые добровольно подадут заявку на прохождение Службы государственной обороны (СГО) и завершат ее, государство оплатит обучение в том числе по программам заочного обучения, постановило во вторник правительство. После прохождения курса участники, которые успешно принесут присягу, получат удостоверение военного, приказ о зачислении в резерв и статус солдата латвийских вооруженных сил - и будут военнообязанными.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии приглашают граждан подавать заявки на участие в базовом курсе для солдат резерва. Курс предназначен для граждан страны в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют военного опыта, но хотят добровольно пройти основное обучение.

Последние изменения в правилах Кабинета министров "Порядок финансирования высших учебных заведений и колледжей из средств государственного бюджета" предусматривают выделить базовое финансирование из средств государственного бюджета на заочное обучение гражданам Латвии, добровольно подавшим заявку на прохождение СГО и завершившим ее, если эти лица соответствуют правилам приема в вуз и на учебную программу.

Сейчас государство финансирует обучение по программам полного времени, а также заочное обучение по учебным программам тематической группы "образование" и подготовку специалистов по учебным программам консорциума "Академия внутренней безопасности" Рижского университета им. Страдиньша и Латвийского университета.

В Министерстве образования и науки (МОН) пояснили, что в процессе приема в вузы и колледжи в 2024/2025 академическом году в отдельных вузах были выявлены сложности при приеме на образовательные программы неполного времени граждан, окончивших СГО.

Изучив процесс приема в вузы и колледжи в 2024/2025 академическом году и тенденции в связи с приемом граждан, окончивших СГО, в МОН пришли к выводу, что необходимо выделить государственное финансирование гражданам Латвии, добровольно подавшим заявку и прошедшим СГО, в том числе на обучение на заочных программах.

Как сообщалось, 51 из 245 завершивших СГО первого призыва молодых людей выбрали финансируемое государством очное обучение в высших учебных заведениях.

Министерство обороны сообщило, что наибольший интерес наблюдается к Рижскому техническому университету, где обучаются 18 отслуживших СГО молодых людей, и Латвийскому университету, где обучение по различным программам получают 15 молодых людей.

Окончившие СГО молодые люди также учатся в Рижском университете им. Страдыньша, в Латвийском университете бионаук и технологий, в Даугавпилсском медицинском колледже, в Даугавпилсском университете, в Латвийской академии культуры, в Резекненской академии технологий и Вентспилсской высшей школе. Трое продолжают военную карьеру в качестве офицеров, обучаясь в Латвийской национальной академии обороны.

На этапе подачи заявок в июле и августе в вузы и колледжи страны поступило в общей сложности более 100 заявок от военнослужащих, прошедших СГО.

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Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    20-го ноября

    куда пропали мои комментарии?

    2
    0
  • А
    Андрей
    20-го ноября

    Латвия готовится к ведению активных действий? С чего бы вдруг такое наращивание военное группировки? С кем воевать собираются и за чьи интересы?

    2
    0
  • А
    Андрей
    20-го ноября

    "государство оплатит обучение в том числе по программам заочного обучения" А обучение в Оксфорде или Кембридже тоже оплатят?

    3
    0

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