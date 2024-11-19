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Ринкевич призвал надавить на Россию 1

Политика
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Ринкевич призвал надавить на Россию
ФОТО: LETA

Латвийский президент обратил внимание, что война будет остановлена, только если будет продолжено давление на Россию, только когда Россия поймет, что война должна быть прекращена.

Война заканчивается только тогда, когда злу сопротивляются, заявил во вторник после зажжения свечей у Музея оккупации Латвии в память о погибших защитниках Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что скорбит по тем людям, которые потеряли жизни за последние 1000 дней, но обратил внимание, что война в Украине началась еще в 2014 году и ни на день не прерывалась, хотя чаще говорят именно о полномасштабном вторжении.

Ринкевич сказал, что человеческие жертвы и массированные налеты на Украину в последнее время показывают, что война не проста, что она не заканчивается добрыми мыслями. "Война заканчивается только тогда, когда злу сопротивляются", - заявил президент, добавив, что есть надежда на то, что Украина получит больше оружия и сможет его использовать.

При этом президент обратил внимание, что война будет остановлена, только если будет продолжено давление на Россию, только когда Россия поймет, что война должна быть прекращена.

Ринкевич отметил, что сегодня, поминая жертвы этой войны, можно выразить восхищение стойкостью украинцев. Он напомнил о своем визите в Украину в начале войны и отметил решимость украинцев. "Уверен, что эта решимость есть, но без помощи Украина победить не может, это уже понятно", - сказал президент.

Комментируя известия о том, что США позволили Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия против военных целей внутри России, президент отметил, что поддерживающие Украину страны уже давно говорили, что Украине необходимо позволить больше, что ей надо дать возможность использовать все оружие, которое есть в ее распоряжении, чтобы защитить себя.

Президент отметил, что пока этим известиям нет официального подтверждения, и то, достоверны ли они, можно будет выяснить в ближайшее время, если Украина начнет применять это оружие. "Это, конечно, дополнительная поддержка для Украины, но не будем обманывать себя: с одними разрешениями далеко не уйдешь, Украине надо обеспечить постоянный процесс поставки оружия, боеприпасов", - сказал президент.

"Между обещаниями, решениями, поставками и моментом, когда украинцы могут начать использовать ту или иную систему вооружения, проходит непростительно много времени", - подчеркнул президент.

Он отметил, что осуществленные несколько дней назад Россией массированные атаки на энергосистему Украины показывают, что Россия не готова "сидеть за одним столом".

Параллельно президент обратил внимание, что войну нельзя остановить звонками западных лидеров президенту России Владимиру Путину. "Войну можно остановить только тогда, когда Россия поймет, что она не сможет победить в этой войне и когда она сядет за стол переговоров", - сказал Ринкевич.

В свою очередь, министр иностранных дел Байба Браже сказала, что начатая Россией война является кровавой атакой на украинское государство и народ, которая оказывает разрушительные последствия на весь мир и основанный на международном праве порядок, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

"Правительство Латвии и народ Латвии стояли и продолжат стоять плечом к плечу с нашими украинскими друзьями до тех пор, пока последний оккупант не будет изгнан с территории Украины. Мы продолжим все виды военной, экономической и финансовой поддержки для укрепления противостояния Украины и восстановления страны", - заявила Браже.

Кроме того, министр отметила, что агрессия России против демократических соседних стран не стала чем-то новым. "Украинцы героически защищают свою страну от оккупантов еще с 2014 года - это были десять лет мужества, упорства и героизма - в самом прямом смысле слова", - сказала министр. Она подчеркнула, что война наносит Украине неизмеримый ущерб, лишая жизни невинных людей и разрушая экономику и инфраструктуру страны. Однако российская агрессия не смогла уничтожить мужество и упорство украинского народа в борьбе за свободу и независимость своей земли, добавила Браже.

"Перед этими героями мы сегодня склоняем голову и вспоминаем каждого, кто принес жертву в борьбе с тьмой, в борьбе со злом. 1000 дней в боях за Украину участвуют и латыши. Вспомним латышского волонтера Виталия Смирнова, который погиб 1 октября 2023 года на востоке Украины", - заявила министр иностранных дел.

Как сообщалось, в ознаменование 1000 дней со дня полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, в знак солидарности с Украиной и ее людьми, во вторник президент Латвии, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже призвали народ Латвии объединиться в минуте молчания и отдать дань памяти всем погибшим защитникам Украины.

В память о погибших должностные лица, в том числе президент, премьер, спикер Сейма, министры и депутаты Сейма зажгли возле Музея оккупации Латвии свечи.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    Да, шавочка может надавить лапкой на медведя. И даже шавочки по соседству. Пудельки визгливые разные. Но мощности давилки не хватит. Не отросла. Поэтому остаётся только истерично лаять. Такова реальность.

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