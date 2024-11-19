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Силиня призвала Латвию найти новый способ поддержать Украину 4

Политика
Дата публикации: 19.11.2024
LETA
Силиня призвала Латвию найти новый способ поддержать Украину
ФОТО: LETA

Латвия должна найти новый способ поддержать Украину, заявила во вторник журналистам после зажжения свечей у Музея оккупации Латвии в память о погибших защитниках Украины премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что как и для народа Украины, для латышского народа начатая Россией война против Украины тоже стала 1000-дневным испытанием, поскольку с самого первого дня войны, а также еще до этого, Латвия поддерживала Украину в ее борьбе за свою землю и свободу.

"Мы очень хорошо помним, в какое исторически значимое время жили и мы, и мы знаем, что значит жить рядом с Россией", - сказала премьер-министр.

Она отметила, что период ее работы на посту премьер-министра очень во многом связан с оказанием поддержки и поиском поддержки среди других стран Евросоюза и трансатлантических партнеров с целью помочь Украине получить ту военную помощь, которая ей необходима.

"Мы всегда говорили, что в вопросе оказания помощи Украине нужно прислушиваться и к тому, что говорит Украина, а не только к тому, что думают европейские страны или партнеры по НАТО", - заявила Силиня.

Премьер-министр призналась, что для нее самой это сложное время, так как нужно выступать за интересы Украины, в то время как не все и не всегда готовы говорить об этом.

При этом Силиня отметила, что страны Балтии всегда были политически активными партнерами Украины. "По-моему, мы понимаем друг друга без слов, нам не нужно много объяснений для того, чтобы мы могли и другим убедительно донести то, что значит, когда в твою страну вторгается чужая власть, когда воруют детей твоей страны, (...), пытаются повлиять на все происходящее в стране - на свободу, демократию и суверенитет", - заявила премьер.

По ее мнению, 1000 дней войны - это много. "Мы должны найти новый способ поддержать Украину", - заявила Силиня. То, что сегодня люди в Латвии минутой молчания помянули погибших на этой войне, свидетельствует о том, что Латвия по-прежнему мысленно с Украиной, добавила она.

Силиня поблагодарила латвийское общество, всех, кто поддержал Украину, тех, кто отправляется туда, делает пожертвования, а также тех, кто остается в мыслях вместе с Украиной. "Думаю, это очень часто помогает украинцам в трудный момент", - сказала премьер.

#эвика силиня
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • VS
    Vad Sorry
    19-го ноября

    Когда она начнёт о доме думать? Про свою страну? Я в такую Латвию обратно ни хочу, её кто избирал Украинцы? На кого она работает?

    18
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го ноября

    Да-да-да...пусть укры матрасы и тумбочки у себя потрясут. Там совсем всё плохо. Дети от голода плачут и последний х без соли доедают- https://t.me/klirik_sergio/56458

    11
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    19-го ноября

    Тебе мало 0.25 % от ВВП страны,в сумме 100 млн.?Ведь в Нашей богатой стране некуда девать деньги,ведь у Нас нет больных онкологией,нет детей сирот,нет малоимущих,а пенсионеры на завтрак намазывают чёрную икру на кроусаны,что б у тебя язык отсох.

    33
    2
  • JB
    Janis Berzin
    19-го ноября

    ^для нее самой это сложное время, так как нужно выступать за интересы Украины^ - кундзе назначили премьером Украины или она перепутала свои должностные обязанности? За интересы ЛР в "это сложное время" кто выступает?

    37
    1

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