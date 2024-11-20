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Председатель Сейма Литвы подчеркнул коллегам из стран Балтии важность сотрудничества для достижения победы Украины 3

Политика
Дата публикации: 20.11.2024
BB.LV
Председатель Сейма Литвы подчеркнул коллегам из стран Балтии важность сотрудничества для достижения победы Украины

В среду председатель Сейма Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул своим коллегам из Латвии и Эстонии важность сотрудничества в достижении победы Украины в борьбе с российским вторжением.

Обращаясь к председателю парламента Латвии Дайге Миерине и председателю парламента Эстонии Лаури Хуссару, Сквернялис отметил, что внешняя политика Литвы остается последовательной, а отношения с соседями и странами восьмерки стран Балтии и Скандинавии являются приоритетными.

Глава Сейма также подчеркнул роль парламентов и сотрудничество с балтийскими и скандинавскими странами. Это, по его словам, позволяет "нам говорить в унисон, чтобы нас лучше слышали в Европе и мире".

"Нам нужно продолжать укреплять сотрудничество между странами Балтии, парламентскую дипломатию, говорить в унисон, чтобы обеспечить безопасность Балтийского региона и Украины, но не ограничиваться одними разговорами, а быть активными в предложении инициатив и принятии необходимых решений", - сказал Сквернялис.

Коллеги из стран Балтии поздравили его с избранием на пост председателя Сейма. Сквернялис сообщил, что принял приглашение посетить Латвию и Эстонию.

Сквернялис был избран председателем Сейма Литвы в прошлый четверг.

#литва #страны балтии
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Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    21-го ноября

    Телезритель из Риги интересуется: могут ли в этом порыве "страны восьмерки" быть шестёрками в чьём-то проекте? Или это просто уже ставшая перманентной суцидальная наклонноть нынешних рулевых этих стран? Это уже даже не "на зло маме отморожу уши", а "все как один умрём в борьбе.." за неизвестно чьи интересы!

    Дополнительный вопрос знатокам: Нафига козе баян?

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  • ТТ
    Тим Тим
    21-го ноября

    Ну так создайте альянс из 3-х Балтийских армий,вне НАТО и введите не победимую армию "Бальийских тигров" на Укоаину,слабо,клоуны!?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го ноября

    Какая "победа украины"? Им бы заморозить войну по линии боёв. Бессмысленное в своём существовани существо и носитель чуши.

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