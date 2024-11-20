Председатель Сейма Литвы подчеркнул коллегам из стран Балтии важность сотрудничества для достижения победы Украины

В среду председатель Сейма Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул своим коллегам из Латвии и Эстонии важность сотрудничества в достижении победы Украины в борьбе с российским вторжением.

Обращаясь к председателю парламента Латвии Дайге Миерине и председателю парламента Эстонии Лаури Хуссару, Сквернялис отметил, что внешняя политика Литвы остается последовательной, а отношения с соседями и странами восьмерки стран Балтии и Скандинавии являются приоритетными.

Глава Сейма также подчеркнул роль парламентов и сотрудничество с балтийскими и скандинавскими странами. Это, по его словам, позволяет "нам говорить в унисон, чтобы нас лучше слышали в Европе и мире".

"Нам нужно продолжать укреплять сотрудничество между странами Балтии, парламентскую дипломатию, говорить в унисон, чтобы обеспечить безопасность Балтийского региона и Украины, но не ограничиваться одними разговорами, а быть активными в предложении инициатив и принятии необходимых решений", - сказал Сквернялис.

Коллеги из стран Балтии поздравили его с избранием на пост председателя Сейма. Сквернялис сообщил, что принял приглашение посетить Латвию и Эстонию.

Сквернялис был избран председателем Сейма Литвы в прошлый четверг.