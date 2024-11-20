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Ринкевич рассказал, как Трамп спрашивал мнение Латвии по войне на Украине 2

Политика
Дата публикации: 20.11.2024
LETA
Ринкевич рассказал, как Трамп спрашивал мнение Латвии по войне на Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем интересовался мнением Латвии о ситуации в регионе, в том числе в контексте войны в Украине. Об этом Ринкевич сообщил в среду журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Как отметил президент, это была хорошая и теплая беседа, в ходе которой он поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Ринкевич и Трамп обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в области обороны и экономики, в частности, в энергетическом секторе.

Также обсуждались вопросы НАТО, в том числе расходы на оборону и роль США в альянсе, и Ринкевич подчеркнул, что лидерство США имеет решающее значение в нынешней геополитической ситуации. Трамп и Ринкевич отметили, что США и Латвия останутся близкими союзниками и в рамках НАТО, и на двусторонней основе.

На просьбу прокомментировать позицию Трампа по ряду вопросов, в том числе по Украине, Ринкевич сказал, что не будет раскрывать детали беседы. Он подчеркнул, что Трамп интересовался мнением Латвии о ситуации в регионе, в том числе в контексте войны в Украине, но в большей степени речь шла о том, какие решения примет новая администрация США.

Президент напомнил, что у латвийских властей уже есть опыт общения с Трампом во время его первого президентства, и он будет использован в сотрудничестве с новой администрацией США.

Он сообщил, что на следующей неделе состоится встреча высших должностных лиц, на которой будет обсуждаться сотрудничество между исполнительной и законодательной властью, Министерством иностранных дел и канцелярией президента по укреплению безопасности, поддержке Украины, а также по сотрудничеству с правительством и законодателями США.

#эдгар ринкевич #дональд трамп
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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    20-го ноября

    "Сотрудничество в сфере энергетики"-ты,Эдгариньш никак на хуторе своей родни залежи нефти и газа нашёл и решил старика Дональда экспортом порадовать.

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  • М
    Михаил
    20-го ноября

    типа, Трампу было очень интересно узнать мнение Латвии и Ринкевича, будто он не знает или оно имеет для него значение..

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