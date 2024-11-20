Росликов ЗА объединение русскоговорящих партий!

Сегодня в Латвии произошел буквально политический взрыв. Как результат – некогда единая партийная система просто развалилась. Это не удивительно, учитывая события в мире. Сначала во время COVID-19, потом после даты 24 февраля 2022 года и событий на Украине.

Все эти бурные потрясения разделили не только людей, но и политиков в Латвии. Каждый занял свою позицию – будь она за ограничения людей во времена так называемой пандемии или по принципу, кто кого поддерживает в конфликте России и Украины. На этом фоне по принципу отношения к этим вопросам политики начали создавать свои движения, блоки и потом партии. Но сегодня становится понятно, что люди устали от непрерывной эксплуатации этих тем в общественном поле, что требуется максимальная консолидация или объединение сил. Понятно, что тут возникает вопрос: кто и с какими целями находится в политике? Если люди приходят побаловать личные амбиции или заработать денег – на подобной платформе объединиться нельзя. Но те политики, что пришли помогать и служить людям, разве им есть что делить? Нет!

«Я как лидер главной оппозиционной силы, платформы «Стабильности!», полностью уверен в том, что найти общий язык можно, а главное, это нужно для людей. Сегодня партии власти будут делать все, чтобы отобрать права и возможности нашего избирателя. Ужесточение законов о языке и ВНЖ, выходки в сторону русскоговорящих и нескрываемая радость по поводу возросшей иммиграции – такова сегодняшняя реальность. Это все – очень удобная ситуация для власти, которая всячески поддерживает раскол общества, отвлечение внимания от нерешаемых годами социальных и экономических проблем. Находящиеся во власти наживаются за счет использования средств государственного бюджета. А ситуация в стране ухудшается с каждым годом. Нам, противникам подобных действий, важно скоординировать цели и задачи, тогда будет понятно, кто готов пойти работать с нами», – заявил лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

К слову, партия «Стабильности!» уже на выборах в парламент в 2022 году предлагала всем объединить усилия и общим фронтом бороться против партий власти. Именно партиям власти выгоден раскол в рядах оппозиции, который они используют для удержания страны и городов в своих руках. Несмотря на большие разногласия в сегменте латышских партий, как только дело доходит до противостояния русскоговорящим политикам, они безоговорочно выстраиваются в единый блок и работают сообща.

«Это очень интересный и поучительный момент. В русскоговорящей политике есть люди, за которыми люди готовы идти. Так почему не объединить усилия и не дать отпор партиям власти их же методом? Сегодня это вопрос будущего, если мы совместно не заставим уважать русскоговорящих в Латвии. Те нападки, которые происходят сегодня, будут постоянно усиливаться, становиться все чаще. Сегодня власть играет на разобщенности избирателя – и пока играет себе в плюс. Но я уверен, что смогу поднять и объединить всех политиков, действия которых направлены на защиту людей», – отметил лидер А. Росликов.

На фоне сегодняшнего политического хаоса есть и понятная стратегия, когда партии, исторически работающие с латышскими избирателями, начали буквально заигрывать с русскоговорящими Латвии, обещая поддержку и равноправие. Конечно, взамен на голосование на выборах. Тут надо добавить очень важный момент: память у нас не короткая, и все эти трюки мы уже проходили.

«Могу сказать так: мы не чужие, но очень разные. Нам важно вместе заботиться и строить наш общий дом – Латвию. Но время доказало, что нас, русскоговорящих, будут уважать и воспринимать, только если мы будем на равных по силе. Вот это то, чего я сегодня и добиваюсь, отстраивая новую политическую силу и объединяя политиков. В противном случае, мягко говоря, будут происходить один сплошной обман и манипуляция от латышских политиков. Опять нас используют и забудут. Я больше этого не позволю!» – заявил лидер А. Росликов.

Публикация оплачена партией «Стабильности!»