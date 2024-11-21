Дай воды напиться! Депутаты решили заставить барменов утолять жажду - бесплатно

Депутаты Сейма из фракции "Прогрессивные", которая, как известно, входит в правящую коалицию, внесли в парламент необычное предложение.

А именно: депутаты подготовили поправки в Закон о надзоре за оборотом продовольствия, обязывающие тех коммерсантов, которые предоставляют услуги общепита, предоставлять возможность клиентам (посетителям) получить в этом заведении общепита водопроводную воду для питья. Разумеется, при наличии соответствующей системы водоснабжения.

То есть такое требование - поить посетителей водой из крана, - не будет предъявляться к тем, кто организует услуги общепита на улице (в рамках ярмарок, фестивалей, концертов и т.п.), во время предоставления еды в самолетах и поездах и т.п.

Депутаты уверены, что если в столовых, кафе и бистро посетители смогут запить еду водой из крана, то тогда уменьшится потребление сахаросодержащих напитков и это будет благоприятно влиять на здоровье населения.

Стоит заметить, что в этом случае, правда, снизится прибыль заведений общепита - ведь меньше будут покупать бутылочную негазированную и газированную воду, а также соки и подслащенные напитки.