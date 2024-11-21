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Денег нет: депутаты проголосовали против повышения детских пособий 1

Политика
Дата публикации: 21.11.2024
BB.LV
Денег нет: депутаты проголосовали против повышения детских пособий

В Сейме решили не спорить с правительством и все предложения оппозиции к бюджету отклонить.

425 поправок к проекту бюджета–2025 и бюджетному пакету подали депутаты Сейма от оппозиции. Но Кабинет министров, внимательно "изучив" все эти предложения, дружно решил их отклонить. Все до единого!

Теперь свое слово должен сказать парламент — точнее еще сперва комиссия Сейма по бюджету и финансам. К моменту подготовки этого материала в печать комиссия успела рассмотреть значительную часть предложений к бюджетному пакету.

Чудес не случилось — большинство депутатов данной комиссии также проголосовало против предложений от оппозиции.

Так, в очередной раз была отклонена инициатива о введении пониженной ставки НДС на услуги общепита. Комиссия не поддержала и попытки оппозиции добиться увеличения семейных пособий.

Отметим, что последний раз размер пособий и условия их выплаты пересматривались в 2022 году, то есть еще до пандемии инфляции. Получается, что 2025 год будет третьим по счету годом все с теми же доинфляционными пособиями.

Напомним, что сейчас на одного ребенка выплачивается пособие в размере 25 евро в месяц, на двух — 100 евро в месяц, на трех — 225 евро в месяц, за четверых и каждого следующего — по 100 евро на каждого.

Представитель Минблага на заседании комиссии заявил, что дополнительных денег на увеличение семейных пособий в бюджете просто нет.

В следующем году не меняется и объем налоговых льгот для работающих с иждивенцами.

Единственный бонус — это введение единого необлагаемого минимума (510 евро), которое позволит увеличить выплаты "на руки" подавляющему большинству работающих. Таким образом, в среднем работающие латвийцы будут получать "на руки" на 25–45 евро в месяц больше, чем в этом году.

#детские пособия #социальный бюджет
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • AG
    Andrejs Gricenko
    22-го ноября

    Печально . На войнушку и новые звания также зарплаты министрам денег хватает . А для детей . Надо сократить Министров .

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