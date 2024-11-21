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Подкрасить фасад: из Национального плана Латвии уберут неприятные оценки 2

Политика
Дата публикации: 21.11.2024
BB.LV
Центральное статистическое управление Латвии в этом году было поймано на крупных подтасовках данных, но его начальник Раймондс Лапиньш продолжает излучать оптимизм.

Центральное статистическое управление Латвии в этом году было поймано на крупных подтасовках данных, но его начальник Раймондс Лапиньш продолжает излучать оптимизм.

ФОТО: LETA

Латвия более не намерена учитывать такие субъективные показатели, как уровень удовлетворенности жизнью и место в глобальном индексе конкурентоспособности при оценке выполнения Национального плана развития.

Об этом сообщил депутатам Сейма заведующий отделом развития государства Департамента межведомственной координации Государственной канцелярии Владиславс Весперис.

Хотя, между прочим, удовлетворить население Латвии в прошлом году удалось аж на 77,4% — в таком количестве были показатели "средняя и высокая". Для сравнения: в 2018 году всего 73,6%. Казалось бы, вокруг ужас–ужас — а на тебе!

Видимо, местное население смотрит на реальность по контрасту с соседними странами Восточной Европы, и понимает, что у нас еще ничего так.

Что же до конкурентоспособности, то вместо нее предложат такие индикаторы, как:

– процент предприятий, продающих свою продукцию в интернете или других компьютерных сетях;

– использование бизнес–программирования;

– доля фирм, применяющих облачные данные.

Не стоит также упоминать печальное место Латвии в индексе транспортной инфраструктуры — его заменит:

– количество шоссе с черным покрытием во всей дорожной сети;

– количество пассажиро–километров в общественном транспорте;

– индекс логистики.

Зато вопрос насчет гордости за принадлежность к Латвии Госканцелярия теперь будет регулярно задавать при своих социологических исследованиях. В рамках Национального плана развития станут замерять уровень владения латышским языком среди взрослых жителей, для которых госязык родным не является.

Правительственные инстанции также озаботятся уровнем медийной грамотности населения — станут проверять, какими социальными сетями пользуются жители и что в них ищут.

По всей вероятности, Госканцелярия изымает неудобные места в рейтингах, чтобы лишний раз не расстраивать власти и общественность — ведь, например, на европейской карте уровня погибших в автоавариях наш цвет гораздо темней, чем в Литве и Эстонии.

Вообще же манипуляции со статистикой имеют старинную историю — ведь в соответственном ведомстве ЛР наверняка еще трудятся те, кто учился пересчитывать все, ссылаясь на 1913 год…

#план развития #рейтинги
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (2)

  • JJ
    Jan Jans
    21-го ноября

    есть 3 вида лжи: 1. ложь. 2. наглая ложь. 3. статистика.

    13
    1
  • Д
    Дед
    Jan Jans
    22-го ноября

    Согласен. Расчет средней зарплаты по стране, когда не берутся в расчет предприятия с числом работников меньше 50, и остаются госмонополии и госуправление и из них рассчитывается среднее.

    2
    0

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