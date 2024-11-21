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В Латвии хотят начать отбирать гражданство. У кого и за какие провинности? 3

Политика
Дата публикации: 21.11.2024
LETA
В Латвии хотят начать отбирать гражданство. У кого и за какие провинности?

Предоставление гражданства за заслуги перед государством или в его интересах и лишение его в странах ЕС и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии происходит по-разному.

Есть страны, где такой порядок не предусмотрен. Есть те, в которых не лишают гражданства. В Латвии не предусмотрено этого делать, если в таком случае человек становится лицом без гражданства.

Сейчас на портале "Mana Balss.lv" предлагается внести изменения: лишать гражданства Латвии лиц с двойным гражданством, а натурализованным гражданам восстанавливать статус негражданина, если они осуждены за тяжкие преступления, в том числе шпионаж и участие в войне в российских военных организациях. В Литве такой шаг уже сделан.

С 1995 года Сейм каждого созыва рассматривает целый список лиц, которые не имели права натурализоваться в обычном порядке, но получают гражданство за заслуги перед Латвией. Особенно по количеству таких лиц выделяется 6-й Сейм, когда гражданство таким образом получили 149 человек. В основном гражданство было предоставлено спортсменам, деятелям культуры, ученым, предпринимателям. За первые четыре года большинство получивших гражданство за заслуги по национальности были русскими (110), евреями (17), белорусами (16), украинцами (13), остальных же можно сосчитать на пальцах одной руки, свидетельствует информация, обнародованная на сайте Сейма. Бывали и случаи, когда комиссия не поддерживала какого-то кандидата, а Сейм голосовал за него, например, за спортсменов Олега Знарока и Андрея Бондаренко. Последними в числе получивших гражданство за особые заслуги перед Латвией решением Сейма стали дирижер Карел Марк Шишон и кинорежиссер Борис Фрумин.

А по закону гражданство присвоено шести лицам, так как они не могли получить гражданство за особые заслуги (такая норма закона вступила в силу с 1999 года): бизнесмену Эндрю Джону Джейму, нейрохирургу Баселю Якубу Вахбе, бизнесмену Джону Мартину Талли, преподавателю Бенджамину Морису Роту, писательнице Диане Мэй Матхур, спортсменке Катержине Крейчи.

Diena

#гражданство латвии
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • JB
    Janis Berzin
    21-го ноября

    "восстанавливать статус негражданина, если они осуждены за тяжкие преступления"- то есть официально признаётся институт "негражданства" как способ репрессий? Иначе, в 1990-м году были репрессированы 740000 тысяч жителей ЛР по национальному признаку, в чём можно увидеть признаки этноцида по отношению к 30 процентам населения

    24
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Латвийское гражданство забирают и человек становится "лицом без гражданства". А значит имеет право получить любое гражданство Мира. США за такое очень быстро "отрежет яйца" Латвии.

    28
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Браво!!! Крематории где строить будем?!

    23
    3

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