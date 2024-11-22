Министр уйдет сам - «по личным мотивам»?

Премьер Эвика Силиня, кажется, уже не в состоянии сдержать своего раздражения по поводу деятельности министра сообщений Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"). С жесткой критикой в адрес руководимого им министерства (по существу это была критика прежде всего самого министра) глава правительства выступила в очередной раз в этот четверг, на заседании совета по портам, транзиту и логистике. Министерству сообщений было поручено к заседанию подготовить четкий план переориентации портов на другие рынки (после того, как прекратилось сотрудничество с Россией и Белоруссией) с предоставлением прогноза оборота грузов на ближайшие годы и на перспективу. Однако вместо этого министерство представило общий, расплывчатый доклад с обещанием подготовить очередное информационное сообщение... в феврале! Возмущенная Силиня заявила, что совет по портам, транзиту и логистике специально и был создан для того, чтобы обсуждать конкретные идеи развития отрасли, а не бросаться пустыми бумагами. Глава минсообщений Бришкенс был вынужден признать обоснованность критики и пообещал, что план будет доработан. Но очевидно, что с идеями у министерства сообщений очень туго.

Понятно, что Каспарс Бришкенс так и не смог "исправиться" и решить самые горящие проблемы в отрасли - изменение системы управления в Rail Baltica, стабилизация ситуации в airBaltic и вывод из застоя сферу транзита и логистики. По неофициальной информации, в коалиции обсуждается вариант "мягкой" смены министра сообщений. То есть это не премьер снимает К. Бришкенса с должности, тем самым устраивая ему публичную порку, а сам горе-министр "в подходящий момент" пишет заявление об отставке, например, "по личным причинам". Эта схема уже в нынешнем правительстве была испробована, когда тихо и без объяснения причин покинула свой пост министр культуры Агнесе Логина, которая, по иронии судьбы, тоже представляет партию "Прогрессивные". Логина потом спокойно вернулась на свою прежнюю работу - депутата Рижской думы. Также может поступить и Бришкенс - просто вернуться в Сейм, куда он и был изначально избран. Такой "добровольный" уход министра мог бы произойти аккурат перед рождественско-новогодними праздниками - это самое благодатное время для такого шага, поскольку все заняты предпраздничной суетой и всем не до министра. В этом случае новый министр был бы утверждет Сеймом где-то ближе к середине января - и у "Прогрессивных" будет достаточно времени, чтобы подыскать приемника Бришкенсу на беспокойном посту министра. Вероятность подобного сценария очень высока.