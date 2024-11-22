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Шимоните: с приближением синхронизации энергосистем стран Балтии с Западом инфоатак со стороны РФ будет все больше 1

Политика
Дата публикации: 22.11.2024
LETA
Шимоните: с приближением синхронизации энергосистем стран Балтии с Западом инфоатак со стороны РФ будет все больше

По мере приближения синхронизации энергосистем стран Балтии с сетями Западной Европы российские информационные атаки будут усиливаться, но государственным ведомствам следует доверять, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Я еще раз заверяю, что наши энергетические предприятия, системы и учреждения полностью готовы к синхронизации. Я нисколько не сомневаюсь, что по мере приближения этого события мы можем столкнуться с различного рода дезинформационными атаками. Мы должны быть устойчивыми, доверять нашим ведомствам", - сказала Шимоните в пятницу после встречи с премьер-министрами Латвии и Эстонии в Вильнюсе.

Главы правительств стран Балтии обсудили выход из контролируемой Россией электросистемы БРЭЛЛ 8 февраля следующего года и присоединение к западноевропейским сетям 9 февраля.

Премьеры соседних стран еще раз заверили, что синхронизация пройдет в соответствии с графиком.

8 февраля 2025 года Литва, Латвия и Эстония отключатся от БРЭЛЛ и проведут единственную совместную проверку изолированной работы, после которой возврата к старой системе не будет.

В июле операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии уведомили Россию и Беларусь о том, что не планируют продлевать с ними договор БРЭЛЛ и выходят из него в феврале 2025 года.

#россия #электричество
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го ноября

    Ну,ну! Я считаю, что эл-во станет дороже и будут перебои.

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