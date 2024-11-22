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Страны Балтии договорились совместно контролировать перемещение запрещенных товаров военного назначения 1

Политика
Дата публикации: 22.11.2024
BB.LV
Страны Балтии договорились совместно контролировать перемещение запрещенных товаров военного назначения

Страны Балтии намерены совместно контролировать перемещение запрещенных товаров военного назначения для экспорта в Россию и Беларусь.

Об этом договорились премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии на заседании Совета министров стран Балтии в Вильнюсе.

Страны составят региональный список контролируемых товаров.

"Мы обнародовали совместную декларацию премьер-министров стран Балтии, в которой обязались в ближайшем будущем принять единый региональный список контролируемых товаров, используемых на поле боя", - заявила журналистам после встречи премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Декларация принята в контексте усиления контроля за санкциями против Беларуси и России.

Список будет составлен министерствами иностранных дел государств и ответственными учреждениями.

#страны балтии
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Какие важные! Список составили! Интересно, куда пойдет ваш список, когда Трамп , вам даст команду провести, или перевести. Клоуны!

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