Страны Балтии договорились совместно контролировать перемещение запрещенных товаров военного назначения

Страны Балтии намерены совместно контролировать перемещение запрещенных товаров военного назначения для экспорта в Россию и Беларусь.

Об этом договорились премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии на заседании Совета министров стран Балтии в Вильнюсе.

Страны составят региональный список контролируемых товаров.

"Мы обнародовали совместную декларацию премьер-министров стран Балтии, в которой обязались в ближайшем будущем принять единый региональный список контролируемых товаров, используемых на поле боя", - заявила журналистам после встречи премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Декларация принята в контексте усиления контроля за санкциями против Беларуси и России.

Список будет составлен министерствами иностранных дел государств и ответственными учреждениями.