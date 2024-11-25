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Колесо фортуны: отберут 800 призывников в Службу государственной обороны 2

Политика
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
Колесо фортуны: отберут 800 призывников в Службу государственной обороны
ФОТО: LETA

Во вторник, 26 ноября, Министерство обороны проведет очередной отбор призывников в Службу государственной обороны (СГО), сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

С помощью специальной программы генерации случайных чисел будут отобраны 800 граждан Латвии, в основном мужчины в возрасте 18-19 лет.

Всего на службу летом следующего года планируется призвать 830 молодых людей. Добровольно заявки на службу в СГО уже подали 782 человека.

Из тех, кто будет выбран случайно, после проверки здоровья будут призваны 320 человек.

Как отмечает Минобороны, учитывая прошлую практику, ожидается, что после проверки состояния здоровья многие молодые люди будут признаны непригодными к службе.

11-месячную службу в СГО призывники начнут 19 июля 2025 года.

В мероприятии по отбору призывников примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    26-го ноября

    А чего уже во всей Латвии не могут найти 800 патриотов, которые защитят валоду по собственному желанию? Хреново дела у патриотов.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    26-го ноября

    Дед, в 90-х (в волну патриотизма) от призывной службы в латармии бегали сынки национально выверенных патриотов. Всё нагребали по зажопным местам (глухим сёлам) латышской империи. И такой же был сверхсрочный контенгент, подавшийся в армию в основном из за места жительства, где безнадёга, вроде жизнь- говно+поле+убитый трактор. Либо служба в армию. И приказ по дембелю, моему призыву, задержали почти на 3 месяца из за недобора. Не пёрли патриоты, косили-откупались. Поэтому, я утверждаю, что латвийская армия это сброд, пошедших туда только от безнадёжности своей в вольной жизни.

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