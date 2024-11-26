Латвия будет твердо поддерживать Украину - Браже

Латвия и Швеция занимают твердую позицию в отношении дальнейшей поддержки Украины со стороны Европейского Союза (ЕС) и сдерживания России, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV), которая во вторник принимала с визитом министра по делам ЕС Швеции Джессику Розенкранц.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), Браже также акцентировала внимание на том, что Латвия и Швеция являются тесными союзниками в НАТО. Обе страны занимают единую позицию в отношении дальнейших санкций ЕС против России, чтобы сократить её доходы, которые позволяют финансировать агрессивную войну против Украины. По словам министра иностранных дел Латвии, Латвия и Швеция продолжат сотрудничество для расширения санкционного режима, в том числе ограничивая деятельность «теневого флота».

«У нас есть единое видение также в отношении развития европейской оборонной промышленности и необходимости того, чтобы ЕС больше и быстрее вкладывал в свою безопасность и оборону», – подчеркнула Браже.

Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц занимает свой пост с 10 сентября 2024 года, и рабочий визит в Латвию стал её первой двусторонней поездкой в страну-члена НАТО. Во время встречи Браже поблагодарила шведское правительство за решение с 2025 года направлять военнослужащих вооружённых сил Швеции в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии на ротационной основе.

Министр иностранных дел Латвии выразила удовлетворение активным сотрудничеством в формате NB6, координируя общие позиции по вопросам ЕС, а также в формате NB8, особенно в части поддержки, оказываемой Украине. Балтийские и северные страны являются вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине.

Стороны также подтвердили готовность продолжать поддержку Украины, в том числе в военной сфере, а также содействовать восстановлению серьёзно повреждённой российскими ударами энергетической инфраструктуры Украины, что крайне важно с наступлением зимы. Браже также отметила, что Латвия твёрдо поддерживает предложение Швеции Европейской комиссии — продолжать работу над повышением тарифов на импорт продукции российского и белорусского происхождения в ЕС, что сократило бы доходы России.

В свою очередь, на встрече с парламентским секретарём МИД Даце Мелбардой (JV) обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС, конкурентоспособности и безопасности ЕС, а также процесс расширения ЕС, при этом подчёркивался прогресс Украины и Молдовы. В рамках подготовки к Европейскому совету 19–20 декабря стороны обсудили вопросы внешних отношений ЕС, трансатлантической повестки дня, а также вопросы верховенства права.

Парламентский секретарь МИД отметила, что мы живём в эпоху, когда сталкиваемся с реалиями войны в Украине, и ценности ЕС, а также взаимное сотрудничество приобретают особое значение. Она подчеркнула, что приоритетом Латвии является экономически устойчивая, конкурентоспособная и безопасная Европа, но при этом необходимо уделить внимание укреплению оборонной промышленности и инфраструктуры, а также устойчивости на уровне ЕС, включая обсуждение следующего многолетнего бюджета ЕС.