Когда мы действительно увидим более дешевые продукты питания в магазинах? У министра экономики позитивные новости

По данным министерства, аналогичные решения реализуются и в других странах Евросоюза. В то же время Валайнис сообщил о дальнейших шагах по реализации этого плана.

Министр оценивает пять возможных решений снижения цен на продовольственные товары, в том числе установление потолка надбавки к продовольственной корзине ежедневного потребления, определение самой низкой цены в каждой категории продовольственной корзины ежедневного потребления, введение цифрового инструмента сравнения цен на продукты, запрет уничтожение нереализованных продовольственных товаров, поощрение их сдачи в дар или продажу по заниженной цене, а также установление запрета на применение чрезмерных и долгосрочных скидок на продовольственные товары в целях стабилизации потребительских цен.

Когда мы действительно увидим более дешевые продукты питания в магазинах? В программе «Цена денег» министр отвечает: «Сами эти обсуждения влияют на цены – мы следим за ценами в магазинах и есть несколько групп товаров, где вдруг появились разные акции. Мы не будем медлить, поэтому думаю, что первые изменения мы увидим уже в конце года-или в начале следующего года».