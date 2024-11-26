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Когда мы действительно увидим более дешевые продукты питания в магазинах? У министра экономики позитивные новости 1

Политика
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Когда мы действительно увидим более дешевые продукты питания в магазинах? У министра экономики позитивные новости

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) представил представителям розничной торговли предложения по снижению цен на основные продукты питания, которые включают пять решений.

По данным министерства, аналогичные решения реализуются и в других странах Евросоюза. В то же время Валайнис сообщил о дальнейших шагах по реализации этого плана.

Министр оценивает пять возможных решений снижения цен на продовольственные товары, в том числе установление потолка надбавки к продовольственной корзине ежедневного потребления, определение самой низкой цены в каждой категории продовольственной корзины ежедневного потребления, введение цифрового инструмента сравнения цен на продукты, запрет уничтожение нереализованных продовольственных товаров, поощрение их сдачи в дар или продажу по заниженной цене, а также установление запрета на применение чрезмерных и долгосрочных скидок на продовольственные товары в целях стабилизации потребительских цен.

Когда мы действительно увидим более дешевые продукты питания в магазинах? В программе «Цена денег» министр отвечает: «Сами эти обсуждения влияют на цены – мы следим за ценами в магазинах и есть несколько групп товаров, где вдруг появились разные акции. Мы не будем медлить, поэтому думаю, что первые изменения мы увидим уже в конце года-или в начале следующего года».

#цены #валайнис
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    НИКОГДА!!! В логистических цепочках Латвия стоит на последнем месте. Да и внутреннему бизнесу проще спекулировать, а не работать. Кстати, а последнее -- это политика правительства Латвии в сфере экономики. У них личные и вполне конкретные интересы.

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