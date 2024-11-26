Травля Ольги Князевой в соцсетях: журналистка обратилась в СГБ, где подтвердили – это ненормально

Журналистка Латвийского радио 4 Ольгу Князеву подверглась травле в социальных сетях - причиной этому стала вырванная из контекста фраза слушательницы программы, которая была приписана ведущей и затем опубликована на платформе «YouTube». Князева обратилась в Службу государственной безопасности.

«Я сегодня звонила в СГБ, рассказала о ситуации, они подтвердили, что ситуация с дезинформационной кампанией ненормальна. Будем обращаться как в эту организацию, так и в Государственную полицию. Дезинформаторы, клеветники и такие пропагандисты как Климентьев, которые работают непонятно на какие государства и в каких целях, должны понести наказание», - написала она в социальных сетех.

В свою очередь, Латвийское радио оценивает, какими будут его дальнейшие юридические шаги.

21 ноября в программе «Открытый разговор» Латвийского радио 4 ведущая Ольга Князева зачитала негативный отзыв слушателя о латышском языке. После этого она спросила гостей студии, что делать, чтобы подобных мнений стало меньше. Однако «интернет-благодетели» разобрали эфирную видеоленту так, будто это мнение было собственными словами Ольги. Клип был распространен в социальных сетях, в том числе в микроблогах «Х», и стал основой для масштабной кампании травли Ольги.