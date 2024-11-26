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Травля Ольги Князевой в соцсетях: журналистка обратилась в СГБ, где подтвердили – это ненормально 1

Политика
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Травля Ольги Князевой в соцсетях: журналистка обратилась в СГБ, где подтвердили – это ненормально

Журналистка Латвийского радио 4 Ольгу Князеву подверглась травле в социальных сетях - причиной этому стала вырванная из контекста фраза слушательницы программы, которая была приписана ведущей и затем опубликована на платформе «YouTube». Князева обратилась в Службу государственной безопасности.

«Я сегодня звонила в СГБ, рассказала о ситуации, они подтвердили, что ситуация с дезинформационной кампанией ненормальна. Будем обращаться как в эту организацию, так и в Государственную полицию. Дезинформаторы, клеветники и такие пропагандисты как Климентьев, которые работают непонятно на какие государства и в каких целях, должны понести наказание», - написала она в социальных сетех.

В свою очередь, Латвийское радио оценивает, какими будут его дальнейшие юридические шаги.

21 ноября в программе «Открытый разговор» Латвийского радио 4 ведущая Ольга Князева зачитала негативный отзыв слушателя о латышском языке. После этого она спросила гостей студии, что делать, чтобы подобных мнений стало меньше. Однако «интернет-благодетели» разобрали эфирную видеоленту так, будто это мнение было собственными словами Ольги. Клип был распространен в социальных сетях, в том числе в микроблогах «Х», и стал основой для масштабной кампании травли Ольги.

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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    26-го ноября

    Предлагаю в этот раз также обратиться в посольство США в Латвии (и не только). группа лиц, которые вероятно курируют некоторых из шлангистов, вероятно работают на зарубежные структуры, которые конкурируют со структурами из США.

    Это - гипотеза, которую стоило бы проверить.

    Например, некто Лиана Бокша (ныне скрывается под фамилией Ланга) неоднократно публично нападала на посольство США в Латвии. За то, что их сайт содержит интерфейс на русском и в своей работе в Латвии посольство США иногда использует русский язык.

    Можно бы проверить её связи за рубежами Латвии. Когда и где её могли завербовать иностранные структуры - бывала она и в Крыму, и в США и в других странах.

    Если гипотеза верна, то тут вопрос, кто упрётся, а кто утрётся - посольство США со всеми своими структруами безопасности, либо аналогичные структуры зарубежных стран!

    На чём основана гипотеза?! Да просто на количестве времени и усилий, которые дама (и вся её сеть сателлитов) затратила на то, чтобы поливать словесными помоями всех, кто на территории ЛР осмеливается общаться на родном языке. Такое может делать только человек, имеющий дополнительные доходы от этого вида деятельности.

    "Ах, видно, Моська так сильна, что смеет лаять на слона?!" (это уже из Крылова)

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