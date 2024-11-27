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«Да, война может стать бизнесом», - Познякс о новом подходе к войне на Украине 1

Политика
Дата публикации: 27.11.2024
BB.LV
«Да, война может стать бизнесом», - Познякс о новом подходе к войне на Украине

Результаты президентских выборов в США поставили много вопросов относительно будущей политики Вашингтона, особенно в отношении поддержки Украины. Когда Дональд Трамп вернется в Белый дом, неясно, какие изменения ждут Украину в финансировании войны и поставках оружия.

Этот вопрос обсуждался в эфире TV24, где вопрос комментировал депутат Европарламента и инициатор инициативы «Твиттер конвой» Рейнис Познякс.

Познякс проанализировал подход Трампа к украинскому вопросу, особенно то, как его деловой образ мышления может повлиять на участие США в конфликте. «Если мы думаем, что бизнесмены думают только о деньгах, тогда да, война может стать бизнесом», - указал Познякс.

Он предположил, что Трамп может настоять на том, чтобы Европа взяла на себя большую финансовую нагрузку по поддержке Украины: «Он мог бы сказать: «Вы хотите заботиться об Украине? Платите, Европа!» Возможно, это даже справедливо».

Познякс считает, что Европа должна перестать полагаться только на американскую инициативу и играть более серьезную роль в поддержке Украины. Он заявил: «Европа должна перестать грустно смотреть на Америку, надеясь, что она решит все проблемы».

По его словам, деньги в Европе можно найти, но проблема в другом – производство необходимого оружия происходит не так быстро.

#война рф и украины #политики
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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    27-го ноября

    Гражданин, вероятно знает про военный бизнес на своём опыте? А кто-то анализировал то, как гражданин поднялся за время организации своего конвоя? Кто-то проверял их бухгалтерию, документы по приемке, передаче автомобилей? Все ли они доехали до линии боевых действий или может, каким-то чудом, оказались в автосалоне или ещё где? Если уже оружие из поставок в Украину находят то там, то сям по всему миру, то машины пристроить вообще проще паренной репы. Кто-то следил за всей этой логистикой?

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