«Да, война может стать бизнесом», - Познякс о новом подходе к войне на Украине

Результаты президентских выборов в США поставили много вопросов относительно будущей политики Вашингтона, особенно в отношении поддержки Украины. Когда Дональд Трамп вернется в Белый дом, неясно, какие изменения ждут Украину в финансировании войны и поставках оружия.

Этот вопрос обсуждался в эфире TV24, где вопрос комментировал депутат Европарламента и инициатор инициативы «Твиттер конвой» Рейнис Познякс.

Познякс проанализировал подход Трампа к украинскому вопросу, особенно то, как его деловой образ мышления может повлиять на участие США в конфликте. «Если мы думаем, что бизнесмены думают только о деньгах, тогда да, война может стать бизнесом», - указал Познякс.

Он предположил, что Трамп может настоять на том, чтобы Европа взяла на себя большую финансовую нагрузку по поддержке Украины: «Он мог бы сказать: «Вы хотите заботиться об Украине? Платите, Европа!» Возможно, это даже справедливо».

Познякс считает, что Европа должна перестать полагаться только на американскую инициативу и играть более серьезную роль в поддержке Украины. Он заявил: «Европа должна перестать грустно смотреть на Америку, надеясь, что она решит все проблемы».

По его словам, деньги в Европе можно найти, но проблема в другом – производство необходимого оружия происходит не так быстро.