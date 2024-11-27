«Наши нарративы - а не России или Китая - должны быть услышаны во всем мире» - Браже

Планы обороны Европы должны способствовать достижению тех оборонных результатов, которых мы хотим достичь в НАТО, следует из сказанного министром иностранных дел Байбой Браже в среду на пресс-конференции после встречи премьер-министров стран Балтии и Скандинавии (NB8) в Швеции.

Браже отметила, что с премьерами стран Балтии и Северных стран состоялась хорошая дискуссия и что у все этих стран, имеющих крупные расходы на оборону, общие приоритеты, которые помогают сделать их более сильными и безопасными. Министр иностранных дел подчеркнула, что это касается и целей по укреплению потенциала НАТО, внутренней безопасности, устойчивости и критической инфраструктуры.

В числе общих приоритетов Браже также отметила сокращение военного потенциала и глобального влияния России. "Важно обеспечить, чтобы то, что мы как демократические и свободные страны делаем, было известно во всем мире: мы строим глобальное сотрудничество и используем свои инструменты как союзники, в том числе в рамках Европейского союза (ЕС) и НАТО, чтобы наши нарративы - а не России или Китая - были услышаны во всем мире", - заявила Браже.

Она также отметила, что не менее важным приоритетом является поддержка Украины блоком Северных стран и Балтии. "Мы второй по величине поставщик военной помощи [Украине] после США и вместе с Польшей становимся еще более значимыми. И это [поддержка] будет продолжаться. Мы делаем это ради себя, нашего общества, Украины и того, во что мы верим, - свободы, демократии и образа жизни, который мы хотим вести", - заявила Браже.

Она отметила, что Латвия тратит на оборону 3,5% своего внутреннего валового продукта (ВВП), 1% ВВП составляет поддержка Украины, а также что Латвия делает существенные вложения в укрепление границы, в том числе связанной инфраструктуры.

По словам Браже, в отношении санкций Латвия ожидает, что страны в центральной части ЕС будут очень жесткими, выполняя свои обязанности. "В противном случае бремя ложится на страны, которые находятся у внешней границы [ЕС и НАТО]. Мы те, кто в конце концов берет на себя это бремя, - проверяя все таможенные декларации, товары, коды, направления. Это большая нагрузка", - заявила Браже, добавив, что пограничники работают много сверхурочных часов.

Говоря об обороне Европы, Браже отметила, что в этом вопросе очень важно не дублировать НАТО. "У нас есть планы обороны, у нас есть цели. Усилия ЕС в этой связи должны способствовать достижению тех оборонных результатов, которых мы хотим достичь в рамках НАТО, - сделать нас сильнее и безопаснее", - отметила министр иностранных дел.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, Браже представляла Латвию на встрече премьер-министров стран Балтии и Скандинавии вместо премьер-министра Эвики Силини.

В фокусе совещания было укрепление устойчивости региона Балтийского моря к гибридным угрозам, актуальные вопросы политики безопасности, трансатлантические отношения, роль НАТО в укреплении региона Балтийского моря и всего евроатлантического пространства.

Браже на совещании подчеркнула, что у стран Балтии, Скандинавии и Польши единое представление о модели трансатлантической безопасности и твердая позиция в том, что еще больше и более быстрыми темпами необходимо укреплять общую безопасность и обороноспособность. Она отметила, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, сделав приоритетными расходы на оборону, и что Россия является и в обозримом будущем останется прямой угрозой европейской безопасности. "Незаконная война России против Украины и все более интенсивная гибридная угроза влияют на стабильность и безопасность в глобальном масштабе. Попытки России запугать нас и уменьшить глобальную поддержку Украине дают дополнительный стимул для укрепления нашего потенциала устойчивости и взаимного сотрудничества в рамках региона, ЕС и НАТО", - подчеркнула Браже на совещании.

На пресс-конференции она обратила внимание, что необходимо сделать все возможное, чтобы остановить Россию, в том числе работать над дальнейшими санкциями против России - чтобы уменьшить ее доходы, которые позволяют ей финансировать войну против Украины.

Кроме того, Браже поблагодарила Северные страны за важный вклад в укрепление безопасности стран Балтии, напомнив, что в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии сейчас входят более 3500 военнослужащих из 13 стран, в том числе Дании, и в начале 2025 года в Латвию будут направлены 600 военнослужащих вооруженных сил Швеции.

Участники саммита заявили, что и впредь будут оказывать все виды поддержки Украине - военную, политическую, гуманную.

"Мы - страны Балтии, Северные страны и Польша - продолжим оставаться лидерами в оказании поддержки Украине до ее победы", - подчеркнула Браже.

Собравшиеся сошлись во мнении, что необходимо обеспечить как можно более значительную международную поддержку Украине, чтобы она смогла одержать победу в войне и чтобы добиться полного, справедливого и устойчивого мира. Премьер-министры выразили поддержку мирному плану Украины и ее полной интеграции в Евросоюз и НАТО.

Демонстрируя единство и твердую позицию, на саммите премьер-министры приняли совместное заявление об укреплении безопасности на евроатлантическом пространстве и поддержке Украины. "В ближайшие месяцы мы увеличим свою поддержку Украины, в том числе ее оборонной промышленности. Мужество и стойкость Украины будут укреплены сильной и бесперебойной поддержкой наших стран, в которой военная помощь является неотъемлемой частью. Мы призываем и других делать то же самое", - сказано в декларации.

Как сообщалось, сегодня и завтра в Швеции проходит собрание премьер-министров стран Балтии и Скандинавии (NB8) с участием премьер-министров этих стран, а также премьер-министра Польши Дональда Туска.