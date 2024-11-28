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«Если правительство не справляется, оно должно уйти в отставку» - Таварс 1

Политика
Дата публикации: 28.11.2024
LETA
«Если правительство не справляется, оно должно уйти в отставку» - Таварс

Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.

В заявлении для СМИ политик подчеркивает, что, возможно, в ответ на растущее общественное недовольство в последнее время ведутся разговоры о замене некоторых министров или даже перезапуске всего правительства.

Таварс отмечает, что нынешняя ситуация в правительственной коалиции не свидетельствует о желании улучшить работу, а является скорее обычными играми во власть. Таварс считает, что премьер-министру и ее партии удобно сваливать все на отдельных "козлов отпущения среди "Прогрессивных", публично позорить и унижать министров".

"Это отлично помогает скрыть их собственные провалы и недостаток предложения. Тактика проверенная и может продолжаться долго. Вопрос в том, как долго "Прогрессивные" готовы это терпеть, но их хребет, похоже, довольно гибкий", - говорится в заявлении Таварса для СМИ.

В то же время Таварс отмечает, что критика в адрес министров от "Прогрессивных" вполне обоснована. Лидер фракции считает, что нынешний министр обороны усиливает недоверие к безопасности Латвии, а не укрепляет ее, а руководство проектом "Rail Baltica" втягивает страну в глубокий финансовый кризис, когда не хватит денег ни на пенсии, ни на безопасность.

"Я хочу четко заявить, что ОС не участвует ни в каких переговорах о возможной поддержке или участии в этом правительстве. Мы не собираемся быть какой-то подпоркой для очень шаткой и уродливой правительственной конструкции. Если правительство не справляется, оно должно уйти в отставку, и должно быть сформировано новое - это очень просто", - подчеркнул Таварс.

Таварс отмечает, что для того, чтобы ОС вообще рассмотрел возможность участия в той или иной модели правительства, необходим ряд условий.

Одно из них - укрепление внутренней и внешней безопасности Латвии, поддержка Украины как само собой разумеющаяся ключевая задача правительства.

Также необходимо реальное и измеримое сокращение аппарата государственного управления как минимум на 10%. "Это не только сократит бюрократию и государственные расходы, но и значительно улучшит качество жизни людей", - поясняет Таварс.

Он также считает, что правительство должно работать над сокращением и объединением министерств. Также следует пересмотреть государственный бюджет, исключив из него все статьи расходов, которые не вносят существенного вклада в оказание основных услуг.

#политики
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    Да ладно! А когда и с чем правительство Латвии справлялось? Или у них свои задачи, которые к жителям Латвии не имеют никакого отношения, так инструментишка.

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