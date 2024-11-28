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Конфликт между профсоюзом медиков и «скорой» не должен решаться публично - министр 4

Политика
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
Конфликт между профсоюзом медиков и «скорой» не должен решаться публично - министр

Глава Министерства здравоохранения Хосам Абу Мери сегодня утром в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV) указал, что профсоюз медиков не должен решать конфликт со Службой неотложной медицинской помощи в публичном поле.

"Правильным было бы не решать этот вопрос публично, так как это вредит как обществу, так и сотрудникам. [..] У профсоюза есть своя интерпретация, у службы — своя позиция, но это не должно влиять на работников, так как их работа серьёзная. Ещё раз хочу подчеркнуть: реформа службы, изменение графика работы не влияет на предоставление медицинских услуг жителям Латвии", - указал политик, говоря о конфликте между профсоюзом медиков и Службой неотложной медицинской помощи из-за реформы службы.

Он также указал, что из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов провести реформу придется в два раза быстрее, чем планировалось изначально.

«Из-за расходов, которые нужно было сократить в следующем году, изменения пришлось внедрять в течение одного года, а не двух, как планировалось ранее. Но это были запланированные изменения, которые сейчас реализуются. [..] В следующем и последующем году мы будем искать средства для открытия пунктов в критических местах, так как для нас важно, чтобы Служба неотложной медицинской помощи функционировала по всей территории Латвии, а не была сосредоточена в одном или другом регионе», - уточнил министр.

Напомним, в рамках планируемой оптимизации Службы неотложной медицинской помощи ее бригады сократят до двух человек. Бюджет «скорой помощи» в 2025-м будет меньше на 1,6 млн евро).

#скорая помощь
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    28-го ноября

    Эта Абу нахеровертила и теперь все должно быть по тихому? А почему? Родина должна знать своих героев, особенно, если эти герои кромятся от общества

    25
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    28-го ноября

    Хамасит латышскую медицину так, что перья летят.💪 Останется из лечения только: скорая-морг-кладбище. И единственный препарат-отвар еловых веток.

    14
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го ноября

    Прааавильнооо до-го-вор-няч-кииии...Тихо шу-шу-шу...ну что вы орёте, ну что вы бухтите на весь свет, дороги товарищи??? Не портите благодать...

    18
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го ноября

    дороги-дорогие.

    9
    1

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