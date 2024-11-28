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Ринкевич в Сеуле отправился в онкологическую исследовательскую лабораторию 1

Политика
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
Ринкевич в Сеуле отправился в онкологическую исследовательскую лабораторию

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в четверг, 28 ноября, в рамках рабочего визита в столицу Республики Корея Сеул посетил онкологическую исследовательскую лабораторию Daan Cancer Lab при больнице Severance Университета Ёнсе.

Визит был посвящен изучению потенциала сотрудничества между Латвией и Республикой Корея в области биомедицинских и фармацевтических исследований, сообщает Канцелярия президента.

Во время посещения лаборатории латвийские партнеры (Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня и АО Grindeks) и корейские партнеры (Daan Cancer Lab и Eugene Investment & Securities) подписали меморандум о взаимопонимании для реализации совместных проектов в области разработки лекарств.

«Латвия известна производством высококачественных химических веществ и фармацевтической продукции. Эти отрасли также являются ведущими в Республике Корея. Наука развивается через сотрудничество, поэтому я надеюсь, что это партнерство и сегодняшняя встреча укрепят связи между Латвией и Республикой Корея в области клинических исследований», - отметил президент Латвии после встречи.

Как уже сообщалось, с 26 по 30 ноября этого года президент Латвии Эдгар Ринкевич вместе с делегацией предпринимателей находится с рабочим визитом в Южной Корее.

#эдгар ринкевич
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3

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    ...доигрался.

    2
    0

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