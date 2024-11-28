В Латвии выбрали нового председателя Конституционного суда

За кандидатуру Куциной проголосовали все семь судей КС.

В конце лета закончил работу председатель КС Алдис Лавиньш. Куцина исполняла обязанности председателя КС еще до избрания нового руководителя.

В свое время Куцина была заместителем госсекретаря Министерства юстиции, представителем Латвии в Суде Европейского союза (СЕС). В Минюсте она работала директором департамента СЕС, возглавляла департамент гражданских прав и отдел международного частного права.

В 2016 году Куцина была избрана ассоциированным профессором юридического факультета Латвийского университета, а в декабре 2021 года утверждена на должность судьи КС.