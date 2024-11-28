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В Латвии выбрали нового председателя Конституционного суда 1

Политика
Дата публикации: 28.11.2024
LETA
В Латвии выбрали нового председателя Конституционного суда
ФОТО: LETA

Новым председателем Конституционного суда (КС) избрана судья Ирена Куцина.

За кандидатуру Куциной проголосовали все семь судей КС.

В конце лета закончил работу председатель КС Алдис Лавиньш. Куцина исполняла обязанности председателя КС еще до избрания нового руководителя.

В свое время Куцина была заместителем госсекретаря Министерства юстиции, представителем Латвии в Суде Европейского союза (СЕС). В Минюсте она работала директором департамента СЕС, возглавляла департамент гражданских прав и отдел международного частного права.

В 2016 году Куцина была избрана ассоциированным профессором юридического факультета Латвийского университета, а в декабре 2021 года утверждена на должность судьи КС.

#конституционный суд
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    28-го ноября

    Чем старый плох был? Вот и Райвис лыжи намылил в психологи - гештальт закрывать? Или что-то случилось?

    2
    1

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