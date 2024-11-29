Пора уходить? Оппозиция уже предчувствует отставку правительства Латвии

Ситуация внутри правящей коалиции накалилась до предела. Поводом для возможного правительственного кризиса могут стать ну очень серьезные разногласия между премьером и министром сообщения по поводу того, как нужно реализовывать проект века Rail Baltica.

По сути это уже не разногласия только премьера с министром, а первый за время работы этого правительства фундаментальный конфликт между "Новым Единством" и партией "Прогрессивные". В политических кулуарах ходят слухи о том, что "прогрессивные" настроены очень воинственно и сдавать своего министра не намерены. О чем свидетельствует и вчерашнее заявление лидера парламентской фракции "Прогрессивные" Андриса Шуваева.

В заявлении говорится, что министр сообщения Каспарс Бришкенс сделал то, что не смогли сделать все его предшественники на этом посту и все предыдущие премьеры — он принес четкий план реализации Rail Baltica, включая все возможные соединения, и даже изыскал возможность экономии средств в размере 4,1 миллиарда.

Далее в своем заявлении "прогрессивные" дают понять, что если "Новое Единство" против соединения основной трассы с Ригой, то нужно открыто об этом заявить и принять соответствующее решение уже на заседании правительства 3 декабря.

Понятно, что это заявление "прогрессивных" — попытка сыграть на опережение и предотвратить ожидаемое снятие Бришкенса с поста министра сообщения.

Бюджет планируется принять в Сейме самое позднее 6 декабря. Вот почему окончательное рассмотрение доклада Бришкенса по Rail Baltica Эвика Силиня запланировала на 10 декабря. Ожидается, что после публичной порки Бришкенса на заседании правительства 10 декабря и последует требование премьера к Бришкенсу покинуть свой пост.

"Прогрессивные" пытаются этот план нарушить и заставить "Новое Единство" озвучить непопулярное решение исключить Рижский центральный вокзал из проекта Rail Baltica.

О том, что скоро в правительстве может начаться кризис, догадались и представители оппозиции. Вчера со своим заявлением выступил председатель сеймовской фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс. Он резко раскритиковал правительство Силини за нежелание и неспособность решать запущенные проблемы.

Э. Таварс заверил, что ни он, ни его коллеги по Объединенному списку ни в каких переговорах о поддержке или вхождении в это правительство не участвуют. "Если правительство не справляется, то оно должно уйти и нужно создавать новое — вот так просто", — говорится в заявлении главы парламентской фракции. "Объединенные" выдвинули своего рода требования к потенциальным партнерам в случае переговоров о создании той или иной модели правительства с их, "объединенных", участием.

Так, в частности, оппозиционеры настаивают на сокращении аппарата госуправления на 10 процентов, на сокращении и объединении министерств и пересмотр бюджета в сторону сокращения расходов.

Насколько велика вероятность падения правительства Силини? Это во многом будет зависеть от того, как в итоге отреагируют "прогрессивные" на почти неизбежное увольнение К. Бришкенса. По слухам, обсуждение сложившейся в правительстве ситуации состоится уже на ближайшем коалиционном совете 2 декабря.