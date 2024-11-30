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Будет как во Франции: министр борется с жадностью латвийских супермаркетов 4

Политика
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
Будет как во Франции: министр борется с жадностью латвийских супермаркетов

Глава минэкономики Виктор Валайнис пошел ва-банк — заявил о намерении государства фактически вмешаться в ценообразование в розничной торговле.

Более того, в руководимом им министерстве уже подготовили возможные изменения в законодательстве. Как уже сообщалось, заминка случилась на начальном этапе — представители розничной торговли были категорически против предложений минэкономики при помощи закона вмешаться в договорные отношения между торговыми сетями и поставщиками продуктов питания. В итоге было решено доработать документ и затем его отправить на общественное обсуждение. Понятно, что в этом году законопроект до правительства не дойдет.

Еще сложнее будет принять решение о регулировании цен или точнее — об установлении потолка цен на основные продукты питания, то есть максимально допустимой наценки. Возникает закономерный вопрос: возможно ли регулировать цены в условиях рыночной экономики?

Министр экономики В. Валайнис уверен, что можно и нужно. И в эфире ТВ-24 привел примеры тех стран ЕС, где такая регуляция уже действует. «Во Франции действует потолок наценок на основные продукты питания, такие же ограничения на размер наценок приняты в Греции, в Хорватии. И я не слышал, чтобы кто-то по этому поводу жаловался», - заметил министр.

В любом случае, такие изменения в ценовой политике едва ли вступят в силу раньше весны-лета следующего года. Но рискнем предположить, что именно на это и был расчет — принять столь красивое для народа решение аккурат накануне муниципальных выборов.

Конечно, снизить цены можно не только и не столько за счет установления максимальных наценок, поскольку это обычно только приводит к дефициту товаров, а путем снижения НДС. В той же Франции и в ряде других стран ЕС, с более высоким уровнем жизни, чем в Латвии, введены льготные ставки НДС на базовые продукты питания.

В нашей стране пониженная ставка — 12 процентов, - введена только в отношении свежих фруктов, овощей и ягод. Правда, правящие не исключают, что в следующем году начнут дискуссию о том, чтобы снизить НДС на свежие мясо, рыбу, хлеб и молочные продукты.

#цены на продовольствие
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Эдуард Эльдаров
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0

Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Часто бываю в Литве, в "Maxima" в том числе. Почему-то в них и ассортимент больше, и цены ниже, и никакого государства в формировании цен. Странно да.

    29
    3
  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    "Конечно, снизить цены можно не только и не столько за счет установления максимальных наценок" - максимальные наценки повышают цену, а не понижают. "это обычно только приводит к дефициту товаров" - каким образом, если товары производятся не по плану, а с избытком, который не распродаётся из-за дороговизны, но выбрасывается?

    12
    10
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Janis Berzin
    30-го ноября

    Извините, а что Вы включаете в понятие "максимальные наценки"? И ещё, а Вы сами понимаете смысл того что пишите? Спасибо.

    18
    2
  • JB
    Janis Berzin
    Janis Berzin
    30-го ноября

    Алексей Зиновьев Привет! Не я пишу, это цитата из статьи Эдуарда Эльдарова. Министр хочет снизить торговые наценки н товары, считая их максимальными, т.е. сделать их минимальными. Понятно?

    2
    4

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