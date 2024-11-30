Будет как во Франции: министр борется с жадностью латвийских супермаркетов

Более того, в руководимом им министерстве уже подготовили возможные изменения в законодательстве. Как уже сообщалось, заминка случилась на начальном этапе — представители розничной торговли были категорически против предложений минэкономики при помощи закона вмешаться в договорные отношения между торговыми сетями и поставщиками продуктов питания. В итоге было решено доработать документ и затем его отправить на общественное обсуждение. Понятно, что в этом году законопроект до правительства не дойдет.

Еще сложнее будет принять решение о регулировании цен или точнее — об установлении потолка цен на основные продукты питания, то есть максимально допустимой наценки. Возникает закономерный вопрос: возможно ли регулировать цены в условиях рыночной экономики?

Министр экономики В. Валайнис уверен, что можно и нужно. И в эфире ТВ-24 привел примеры тех стран ЕС, где такая регуляция уже действует. «Во Франции действует потолок наценок на основные продукты питания, такие же ограничения на размер наценок приняты в Греции, в Хорватии. И я не слышал, чтобы кто-то по этому поводу жаловался», - заметил министр.

В любом случае, такие изменения в ценовой политике едва ли вступят в силу раньше весны-лета следующего года. Но рискнем предположить, что именно на это и был расчет — принять столь красивое для народа решение аккурат накануне муниципальных выборов.

Конечно, снизить цены можно не только и не столько за счет установления максимальных наценок, поскольку это обычно только приводит к дефициту товаров, а путем снижения НДС. В той же Франции и в ряде других стран ЕС, с более высоким уровнем жизни, чем в Латвии, введены льготные ставки НДС на базовые продукты питания.

В нашей стране пониженная ставка — 12 процентов, - введена только в отношении свежих фруктов, овощей и ягод. Правда, правящие не исключают, что в следующем году начнут дискуссию о том, чтобы снизить НДС на свежие мясо, рыбу, хлеб и молочные продукты.