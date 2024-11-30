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«Призываю гордиться тем, что вы - латвийские русские» 4

Политика
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
«Призываю гордиться тем, что вы - латвийские русские»

В партии "Согласие" выбрали руководство и определили приоритеты.

Субботний конгресс партии "Согласие" завершился выборами руководителей этой политической силы. Экс-депутат Сейма Янис Урбанович после двухлетнего перерыва вновь возглавил эту социал-демократическую партию, а его заместителями стали экс-депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижской думы Константин Чекушин. Евродепутат Нил Ушаков избран председателем партийной думы.

Руководители партии обозначили две главные задачи "Согласия" на данном этапе - защита прав русскоязычных и социальная поддержка.

Янис Урбанович в своем выступлении подчеркнул, что целый ряд политиков в нашей стране занимается разжиганием этнической вражды и пока жителей Латвии сталкивают лбами "происходит большое разграбление государства". Ветеран латвийской политики призвал латышей прекратить травлю русских, а русских призвал любить Латвию, быть ее патриотами, но при этом и гордиться тем, что они латвийские русские.

"Нельзя кричать на людей, которые думают иначе", - убежден евродепутат Нил Ушаков. Он категорически не согласен с попытками возложить на латвийских русскоязычных какую-то вину за действия России на Украине, с попытками "наказать" русский язык и его носителей. "Русский язык не принадлежит одному государству. На русском языке говорят миллионы людей и в других странах", - напомнил политик.

В свою очередь, глава рижской организации "Согласие" Сандрис Бергманис напомнил, что ровно 15 лет назад впервые к власти в столице пришла команда "Согласие" во главе с Ушаковым. Началась новая эра и город преобразился до неузнаваемости. Ремонты школ, детских садов, строительство спортивных площадок, приведение в порядок внутриквартальных дворов, бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте... "У нас есть шанс на грядущих выборах в Рижскую думу превратить ностальгию в реальность и снова вернуться к власти в столице", - заявил политик, отметив, что рижане очень устали от нынешней "коалиции перемен".

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8

Комментарии (4)

  • А
    Андрей
    1-го декабря

    тему "русских"/"латышских" эксплуатируют все кому не лень. Нацисты пугают свою ЦА лозунгами: "Русские идут!" Их противники их РСЛ гордо подсели на слово "русские", но в чем эта русскость до конца понять не могут. У них даже нет понимания что в ЛР можно на русском, а что - нет. После того как западный поворот не удался (начало считаем с фото Нила на фоне техники НАТО, далее постеменная сдача позиций по части языка обучения в образовнии - одни пропорции, другие, теперь (13.сейм) позорно слили остатки. Что обеспечило им пролёт на выбрах в Сейм в 2022-м. Незадолго до этого слились в деле Ушакова и псевдо-видео-камеры. Слились, ибо такую пассивную позицю иначе на назвать. Иммитация рекламной кампании на внеочередный выбрах в РД - не впечатлила. Но отмазка нашлась - избиратель оказался не тот, явку не выдал. Зато Нил отметился в ЕП в комиссии по меньшинствам (по всем и ЛГГБ и нац., как говорится у классика: "смешалось всё - и люди и кони). Тем временем дали провернуть спецоперацию по сносу Памятника. Супер-дупер-нейтральную позицию партии по этому вопросу (по факту, даже не было попытки созвать народ на улицы по этому поводу) объяснить не знаю чем, разве что предательством. Хотя в былые годы тема 9-мая была коньком. А на выборах в ЕП-2024 Согласие присвоило себе русских с лозунгом: "это - наши русские!". На основании чего? Что, латвийские русские какие-то особенные по вашему, чем русские в России, Беларусии, Украине? Чем гордиться-то? Гордиться тем, что именно "латвийские русские" - это посыл сказать "мы не российские русские, мы не беларусские русские" и т.д.
    Вы сами-то русские? Что можно сказать: "Дыруку от бублика ты получишь, а не Шарапова!", гражданин Горбатый. Слив защитан, но не в вашу пользу! Единожды предав, предашь и дважды!

    Других идей на чем выиграть выборы больше нет?!

    21
    1
  • С
    Сарказм
    Андрей
    1-го декабря

    На самом деле, двоестулие Нилушки и Ко вполне себе легко объяснимо: им с одной стороны нужна избирательная база в виде русскосоветских (другой-то у них нет), с другой - они хотят остаться респектабельными и рукопожатными на европейском уровне, а не превратиться в копию Жданоки, недавно всплывшая инфа о связях которой со спецслужбами соседней страны, вызывает лишь один комментарий: "да вы чо? Вот нежданчик-то. Ну кто ж это мог такое подумать...". Вот и приходится им на европейском уровне заявлять очевидные вещи: "да, мы против войны, да, РФ - агрессор и совершает преступление", но при этом "наши русские - это не те нехорошие русские, наши - цивилизованные, пусть они на том же языке разговаривают, но к Буче и Мариуполю не имеют никакого отношения и решительно осуждают". А потом им приходится выходить собственно к своему избирателю и сталкиваться с жесткой правдой (и опять же в рубрике "да вы чо? да неужели?"): никакие они не другие, и относятся ко всему этому в точно такой же пропорции, как в РФ: 15-20% упоротых с извилиной в виде буквы зю, около 50% - "мы политикой не интересуемся, но всегда поддержим начальство, коллективно смотрим солвьева-киселева,а вообще давайте всех к ногтю и жахнем Орешником по центрам принятия решений, мы вяликие или где?" и 20% тех, кто все понимает (в РФ они, правда, либо свалили, либо ушли в глухое подполье, чтоб лет на 5 не отъехать рубить лес). А представлять такое в такой пропорции в цивилизованном мире... тут не только в Европу не пустют и руки не подадут, того и гляди за Мамыкиным и Алексеевым придется лыжи вострить, как пастору Шлагу, где им в лучшем случае уготована роль шутов и фигляров в ТВ версии «Фёлькишер бео́бахтер» у Соловьева. А им такого совсем не надо, в брюсселях интереснее. К тому же, с историей они видимо знакомы не по учебнику Мединского и более менее понимают что один раз заключивши союз с дьяволом обратной дороги уже не будет, а ведь когда-то кому-то за все это придется отвечать. И они этими "кем-то" быть не очень хотят.

    0
    3
  • С
    Сарказм
    30-го ноября

    "Ветеран латвийской политики призвал латышей прекратить травлю русских, а русских призвал любить Латвию, быть ее патриотами, но при этом и гордиться тем, что они латвийские русские" - ну если ничем, кроме национальности вам гордиться нечем, то тогда вам к Урбановичу. "Русский язык не принадлежит одному государству. На русском языке говорят миллионы людей и в других странах" - а плешивому за Зилупе пробовали это фуфло впаривать? Имхо у него совсем другая точка зрения и на язык (все, кто говорит на русском - его крепостные) и на миллионы релокантов (иноагентов-предателей), которые на языке-то говорят, а вот в окопах Бамбаса за него дохнуть отказываются.

    5
    36
  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    " 15 лет назад впервые к власти в столице пришла команда "Согласие". Началась новая эра и город преобразился до неузнаваемости" - после очередного капиталистического кризиса начался маленькое восстановление экономики, а в периоды "подъёма" к власти часто приходят буржуазные соцдемы. Сандрис Бергманис подменяет причину и следствие. Сейчас более затяжной и глубокий кризис империализма, а значит правящий класс делает ставку на фашистов, нацистов. Время политического трупа Согласия давно прошло.

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