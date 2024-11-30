«Призываю гордиться тем, что вы - латвийские русские»

Субботний конгресс партии "Согласие" завершился выборами руководителей этой политической силы. Экс-депутат Сейма Янис Урбанович после двухлетнего перерыва вновь возглавил эту социал-демократическую партию, а его заместителями стали экс-депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижской думы Константин Чекушин. Евродепутат Нил Ушаков избран председателем партийной думы.

Руководители партии обозначили две главные задачи "Согласия" на данном этапе - защита прав русскоязычных и социальная поддержка.

Янис Урбанович в своем выступлении подчеркнул, что целый ряд политиков в нашей стране занимается разжиганием этнической вражды и пока жителей Латвии сталкивают лбами "происходит большое разграбление государства". Ветеран латвийской политики призвал латышей прекратить травлю русских, а русских призвал любить Латвию, быть ее патриотами, но при этом и гордиться тем, что они латвийские русские.

"Нельзя кричать на людей, которые думают иначе", - убежден евродепутат Нил Ушаков. Он категорически не согласен с попытками возложить на латвийских русскоязычных какую-то вину за действия России на Украине, с попытками "наказать" русский язык и его носителей. "Русский язык не принадлежит одному государству. На русском языке говорят миллионы людей и в других странах", - напомнил политик.

В свою очередь, глава рижской организации "Согласие" Сандрис Бергманис напомнил, что ровно 15 лет назад впервые к власти в столице пришла команда "Согласие" во главе с Ушаковым. Началась новая эра и город преобразился до неузнаваемости. Ремонты школ, детских садов, строительство спортивных площадок, приведение в порядок внутриквартальных дворов, бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте... "У нас есть шанс на грядущих выборах в Рижскую думу превратить ностальгию в реальность и снова вернуться к власти в столице", - заявил политик, отметив, что рижане очень устали от нынешней "коалиции перемен".