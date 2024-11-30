Ринкевич своих не бросает: работавшим на него людям выплачены премии на 100 тысяч евро

Он отметил, что в последнем квартале года в канцелярии президента была проведена ежегодная оценка работы всех сотрудников.

Дрегерис пояснил, что в соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также на основании результатов ежегодной оценки, были выплачены премии за выполнение обязанностей в 2024 году.

По словам советника президента, размер премий составляет до 75% от месячной зарплаты конкретного сотрудника. На эти цели выделено или 95 193 евро, которые были выплачены 49 сотрудникам. Отдельно поощрили сотрудников за реализацию крупных мероприятий – шесть человек получили 15 460 евро.

В целом конец года выдался удачным в денежном плане для 55 сотрудников канцелярии президента Ринкевича. Он получили дополнительно 110 653 евро.