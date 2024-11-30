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Ринкевич своих не бросает: работавшим на него людям выплачены премии на 100 тысяч евро 3

Политика
Дата публикации: 30.11.2024
LETA
Ринкевич своих не бросает: работавшим на него людям выплачены премии на 100 тысяч евро

Сотрудники канцелярии президента ЛР Эдгара Ринкевича получили премии и денежные награды на общую сумму 110 653 евро, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Он отметил, что в последнем квартале года в канцелярии президента была проведена ежегодная оценка работы всех сотрудников.

Дрегерис пояснил, что в соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также на основании результатов ежегодной оценки, были выплачены премии за выполнение обязанностей в 2024 году.

По словам советника президента, размер премий составляет до 75% от месячной зарплаты конкретного сотрудника. На эти цели выделено или 95 193 евро, которые были выплачены 49 сотрудникам. Отдельно поощрили сотрудников за реализацию крупных мероприятий – шесть человек получили 15 460 евро.

В целом конец года выдался удачным в денежном плане для 55 сотрудников канцелярии президента Ринкевича. Он получили дополнительно 110 653 евро.

#эдгар ринкевич
2
42

Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Ни стыда, ни совести.

    48
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го ноября

    Даже не сомневался. Себя они не обидят и приближённых тоже, особенно под новый год.

    74
    2
  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    Хорошо поработали - несколько раз съездили в Париж на ОИ за госбюджет и т.д.

    93
    2

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