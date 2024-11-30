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У памятника Свободы состоится акция памяти жертв массового убийства евреев в Румбуле 5

Политика
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
У памятника Свободы состоится акция памяти жертв массового убийства евреев в Румбуле
ФОТО: LETA

Сегодня с 18:00 до 22:00 у памятника Свободы пройдет акция памяти жертв массового убийства евреев в Румбуле в 1941 году, сообщила агентству ЛЕТА представитель инициативы "Румбула. Мы помним, нам больно" Рита Рудуша.

Сегодня исполняется 83 года со дня убийства в Румбульском лесу 25 000 латвийских евреев во время оккупации Латвии гитлеровской Германией.

В память об этом трагическом событии представители гражданской инициативы "Румбула. Мы помним, нам больно" призывают людей прийти к памятнику Свободы и зажечь свечи.

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0

Комментарии (5)

  • AK
    Anton Kvaskov
    30-го ноября

    А кто убивал евреев в Румбуле??? Случайно не те,кто 16 марта ходит к Милде??? Замкнутый круг.

    20
    0
  • С
    Сарказм
    Anton Kvaskov
    30-го ноября

    Случайно нет, 99,99% тех, кто убивали - уже в могиле, а если кто случайно и дожил - вряд ли уже ходит хоть куда-нибудь. Задача же их потомков - помнить об ошибках предков и не повторять их. Для чего собственно и отмечаются дни памяти. Намного более проблемными являются те, кто отказывается признавать прошлые ошибки, отрицают их наличие вообще или обвиняют в них их жертв, вот им ничего не мешает их повторить или даже усугубить. Собственно это и является их лозунгом. И многие из них до недавнего времени ходили 9 мая в некий парк...

    1
    13
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    При чем тут "памятник Свободы"? Обычно такие вещи проходят на кладбище, в трагических местах, в религиозных домах или просто дома.

    13
    0
  • JB
    Janis Berzin
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Чтобы обозначить, что еврейский холокост ужаснее всех геноцидов вместе взятых. Чтобы никто не задумался о том что сейчас происходит изгнание, геноцид палестинцев. Чтобы можно было потребовать компенсаций за холокост.

    5
    6
  • JB
    Janis Berzin
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Чтобы обозначить, что еврейский холокост ужаснее всех геноцидов вместе взятых. Чтобы никто не задумался о том что сейчас происходит изгнание, геноцид палестинцев. Чтобы можно было потребовать компенсаций за холокост.

    0
    4
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