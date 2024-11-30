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Возвращение Яниса: «Согласие» проводит судьбоносный съезд 1

Политика
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
Возвращение Яниса: «Согласие» проводит судьбоносный съезд

Председателем партии после двухлетнего перерыва снова может стать экс-депутат Сейма Янис Урбанович.

Сегодня утром начался в значительной степени судьбаносный конгресс партии "Согласие". Нынешний сопредседатель партии, евродепутат Нил Ушаков, открывая конгресс, сообщил делегатам, что правление партии на пост нового председателя правления "Согласия" выдвинула экс-депутата Сейма Яниса Урбановича. Напомним, что Я. Урбанович взял паузу в политике после провала партии на последних выборах в Сейм в октябре 2022-го года. И вот теперь ветеран латвийской политике снова возвращается на капитанский мостик "Согласия". На пост его двух заместителей претендуют Регина Лочмеле и Константин Чекушин.

Нил Ушаков подчеркнул, что партии "Согласие" придется еще активнее защищать права русскоязычных, которых пытаются демонизировать и дискриминировать правящие политики. "Русский язык не принадлежит одному государству", - особо отметил евродепутат и напомнил про планы закрыть русское вещание в общественных СМИ, про уже введенный запрет на русский язык в банкоматах и про то, что теперь пациент сам должен искать переводчика для общения с врачом.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    "нового председателя", "ветеран латвийской политике снова возвращается" - новый ветеран это оксюморон. Не первая и безуспешная попытка оживить политический труп буржуазной партии. Тем более что место занято более молодым и бойким популистом-барыгой Росликовым.

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