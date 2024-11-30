Возвращение Яниса: «Согласие» проводит судьбоносный съезд

Сегодня утром начался в значительной степени судьбаносный конгресс партии "Согласие". Нынешний сопредседатель партии, евродепутат Нил Ушаков, открывая конгресс, сообщил делегатам, что правление партии на пост нового председателя правления "Согласия" выдвинула экс-депутата Сейма Яниса Урбановича. Напомним, что Я. Урбанович взял паузу в политике после провала партии на последних выборах в Сейм в октябре 2022-го года. И вот теперь ветеран латвийской политике снова возвращается на капитанский мостик "Согласия". На пост его двух заместителей претендуют Регина Лочмеле и Константин Чекушин.

Нил Ушаков подчеркнул, что партии "Согласие" придется еще активнее защищать права русскоязычных, которых пытаются демонизировать и дискриминировать правящие политики. "Русский язык не принадлежит одному государству", - особо отметил евродепутат и напомнил про планы закрыть русское вещание в общественных СМИ, про уже введенный запрет на русский язык в банкоматах и про то, что теперь пациент сам должен искать переводчика для общения с врачом.