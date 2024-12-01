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«Это очень плохо!» Министр Краузе сходил в кебабную, где его ждал неприятный сюрприз 4

Политика
Дата публикации: 01.12.2024
BB.LV
«Это очень плохо!» Министр Краузе сходил в кебабную, где его ждал неприятный сюрприз

Министр земледелия Арманд Краузе совершил экспериментальный визит в кебабную, чтобы на практике проверить, как обстоят дела со знанием языка и общими условиями. К каким выводам он пришел?

«Сегодня в Риге я проверял соблюдение гигиенических и языковых требований на предприятии общественного питания, где работают иностранные студенты. Заказ пришлось сделать на английском языке, поскольку сотрудник не знает латышского языка, что недопустимо в сфере обслуживания. На кухне были замечены нарушения гигиены, например, попадание еды на руки, прикасающиеся к деньгам. Подобные нарушения необходимо предотвращать, чтобы обеспечить безопасность клиентов и качество услуг», - выразил свое недовольство министр.

На видео видно, как на кассе министр пытается узнать ответ на латышском языке о том, что входит в состав различных продуктов, он готов переформулировать и повторить свой вопрос. Однако в какой-то момент сотрудник сообщает, что не понимает латышского языка.

«Это очень плохо», - говорит министр.

Министр вынужден перейти на разговор на английском языке. Сотрудник говорит, что находится в Латвии уже год, но языка не знает. Сообщается, что сотрудник из Индии.

@krauze_armands

Šodien Rīgā pārbaudīju higiēnas un valodas prasību ievērošanu ēdināšanas vietā, kur strādā ārzemju studenti. Pasūtījumu nācās veikt angļu valodā, jo darbinieks latviski neprot, kas apkalpojošā sfērā nav pieņemami. Virtuvē bija redzami higiēnas pārkāpumi, piemēram, ēdiena saskare ar rokām, kuras pieskarās naudai. Šādi pārkāpumi jānovērš, lai nodrošinātu klientu drošību un pakalpojumu kvalitāti.

♬ original sound - Krauze Armands
#латышский язык #еда
5
29

Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го декабря

    Почему бы ему не жрать дома на хуторе свой серый горох с кефиром?

    29
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го декабря

    Скот, он и в Латвии скот. Даже на государственном посту.

    40
    4
  • JB
    Janis Berzin
    1-го декабря

    Выборы скоро и господин снизошёл до грязной кебабной, чтобы заработать очков на популизме среди нацистски озабоченного электората.

    130
    3
  • Д
    Дед
    1-го декабря

    Извините, а он в это время получал министерскую зряплату или ментовскую?

    75
    5

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