«Это очень плохо!» Министр Краузе сходил в кебабную, где его ждал неприятный сюрприз

Министр земледелия Арманд Краузе совершил экспериментальный визит в кебабную, чтобы на практике проверить, как обстоят дела со знанием языка и общими условиями. К каким выводам он пришел?

«Сегодня в Риге я проверял соблюдение гигиенических и языковых требований на предприятии общественного питания, где работают иностранные студенты. Заказ пришлось сделать на английском языке, поскольку сотрудник не знает латышского языка, что недопустимо в сфере обслуживания. На кухне были замечены нарушения гигиены, например, попадание еды на руки, прикасающиеся к деньгам. Подобные нарушения необходимо предотвращать, чтобы обеспечить безопасность клиентов и качество услуг», - выразил свое недовольство министр.

На видео видно, как на кассе министр пытается узнать ответ на латышском языке о том, что входит в состав различных продуктов, он готов переформулировать и повторить свой вопрос. Однако в какой-то момент сотрудник сообщает, что не понимает латышского языка.

«Это очень плохо», - говорит министр.

Министр вынужден перейти на разговор на английском языке. Сотрудник говорит, что находится в Латвии уже год, но языка не знает. Сообщается, что сотрудник из Индии.