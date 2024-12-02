МИД Латвии недоволен: послу Грузии вручена нота протеста из-за разгона протестующих

В понедельник, 2 декабря, посол Грузии в Латвии Ираклий Курашвили был вызван в Министерство иностранных дел Латвии. В ходе встречи МИД выразил осуждение насилия против мирных протестующих и передал послу официальную ноту протеста.

Министерство с серьезной обеспокоенностью отмечает события в Грузии, где в последние дни представители местных правоохранительных органов применяли насилие к гражданам, которые мирно выражали протест против решения властей приостановить процесс евроинтеграции.

МИД подчеркивает, что такие действия правоохранителей являются нарушением международных стандартов в области прав человека и недопустимы.

Латвия указывает, что подобное поведение противоречит международным обязательствам Грузии, включая необходимость укрепления демократии и верховенства закона. Министерство призывает грузинские власти немедленно прекратить применение насилия, обеспечить безопасность мирных протестующих и привлечь к ответственности виновных в нарушении их прав.

Латвия выражает солидарность с гражданами Грузии, поддерживающими курс на европейскую интеграцию, а также с теми должностными лицами, которые осудили заявление Ираклия Кобахидзе о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и отказаться от финансовой помощи ЕС. Этот шаг воспринимается как отступление от курса на евроинтеграцию, что противоречит конституции Грузии и ожиданиям большинства граждан страны.