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МИД Латвии недоволен: послу Грузии вручена нота протеста из-за разгона протестующих 13

Политика
Дата публикации: 02.12.2024
BB.LV
МИД Латвии недоволен: послу Грузии вручена нота протеста из-за разгона протестующих
ФОТО: LETA

В понедельник, 2 декабря, посол Грузии в Латвии Ираклий Курашвили был вызван в Министерство иностранных дел Латвии. В ходе встречи МИД выразил осуждение насилия против мирных протестующих и передал послу официальную ноту протеста.

Министерство с серьезной обеспокоенностью отмечает события в Грузии, где в последние дни представители местных правоохранительных органов применяли насилие к гражданам, которые мирно выражали протест против решения властей приостановить процесс евроинтеграции.

МИД подчеркивает, что такие действия правоохранителей являются нарушением международных стандартов в области прав человека и недопустимы.

Латвия указывает, что подобное поведение противоречит международным обязательствам Грузии, включая необходимость укрепления демократии и верховенства закона. Министерство призывает грузинские власти немедленно прекратить применение насилия, обеспечить безопасность мирных протестующих и привлечь к ответственности виновных в нарушении их прав.

Латвия выражает солидарность с гражданами Грузии, поддерживающими курс на европейскую интеграцию, а также с теми должностными лицами, которые осудили заявление Ираклия Кобахидзе о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и отказаться от финансовой помощи ЕС. Этот шаг воспринимается как отступление от курса на евроинтеграцию, что противоречит конституции Грузии и ожиданиям большинства граждан страны.

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Комментарии (13)

  • А
    Андрей
    3-го декабря

    Ну и про мирные протесты в Латвии: Новости от 15 января 2009, но тем не менее. Цитата: "Госполиция Латвии отрицает факт использования резиновых пуль для усмирения агрессивно настроенных демонстрантов в Старой Риге, подтверждая при этом использование таких спецсредств как дубинки и баллончики со слезоточивым газом.

    Начальник Госполиции Алдис Лиелюксис сообщил агентству BNS, что для разгона толпы полицейские применяли "щиты, стеки, специальные приемы и наручники, а резиновые пули не применялись", и посоветовал уточнить этот вопрос у начальника управления полиции Рижского региона Андриса Дзениса."

    источник: interfax тчк ru слэш russia слэш 57028

    9
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Андрей
    3-го декабря

    Там парню глаз резиновой пулей менты выбили ещё.

    11
    2
  • А
    Андрей
    3-го декабря

    Вопрос: КОГДА МИД ЛР перестанет врать про "мирных протестующих". Видео с "мирными" фейервеками в сторону силовиков завален интернет. В ответ МИД Грузии должен прилюдно обвинить МИД ЛР во лжи, выраженной публично!

    26
    1
  • ЕА
    Евгений Агапий
    3-го декабря

    пора уже в Техасе финансировать отделение от штатов. Ну или в Мексике нечто подобное как в Грузии.

    13
    3
  • ЕА
    Евгений Агапий
    3-го декабря

    латвиджа, хватит совать свои непомерно длинный нос в чужие дела. Грузины-молодцы, поддерживают порядок у себя. иначе будет очередная хохляндия, финансируемая пиндосами и дебилами из ес

    27
    2
  • 3-го декабря

    О присутствии киргизских активистов на протестах в Тбилиси rybar.ru/o-prisutstvii-kirgizskih-aktivistov-na-protestah-v-tbilisi/

    15
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го декабря

    Стандартная клоунада лицемерия...(зеваю) пойду лучше чая заварю.

    28
    2
  • 2-го декабря

    как и в 1940 г, Советских в Прибалтике будут встречать с цветами и целовать взазос. наци ки срочно по самолетам на пароход в Швецию наперегонки

    31
    1
  • 2-го декабря

    Прибалтика-120 млрд руб золотом, вложения СССР

    20
    2
  • 2-го декабря

    оценённые в миллиардах долларов США, где капитальные вложения СССР распределялись: РСФСР - 6400, Украинская ССР - 900, Белорусская ССР - 500, Узбекская ССР - 400, Казахская ССР - 700, Грузинская ССР -500, Азербайджанская ССР - 500, Молдавская ССР - 350, Киргизская ССР - 300, Таджикская ССР - 400, Армянская ССР - 500, Туркменская ССР - 300, и Прибалтийские Республики - Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР на общем балансе – 132.

    в ценах 91 г

    7
    1
  • 2-го декабря

    в Грузии неправильная демократия, а в Латвии правильная. разные методички

    64
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    2-го декабря

    Видел в интернете эти "мирные" протесты! Желаю в Риге такие же чтоб заткнулись и не пихали свой нос туда куда собака свой *** не будет скачать! Лицемеры двух-стандартные!

    61
    1
  • Д
    Дед
    2-го декабря

    То есть в Латвии, тоже можно, так протестовать, как в Грузии и никто не должен разгонять, такие мирные протесты? Громить город, стрелять по полицейским из петард, сжигать автомобили., все можно?

    76
    2
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