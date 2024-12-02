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Нужны более жесткие санкции против России - Браже 1

Политика
Дата публикации: 02.12.2024
BB.LV
Нужны более жесткие санкции против России - Браже
ФОТО: LETA

"Нужно усилить и развернуть более жесткие санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку. Кроме того, необходимо увеличить вложения в собственную безопасность", - призвала Браже.

Присутствие в Латвии возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО укрепляет безопасность всей Балтии и подтверждает важность сил коллективной обороны НАТО, подчеркнула на встрече министров иностранных дел стран Балтии и Канады в Риге министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, Браже акцентировала внимание на том, что Канада является для Латвии и стран Балтии особо важным союзником и другом и исторически защищала независимость государств. По ее словам, как союзник Латвии по НАТО Канада продолжает вносить важный вклад в нашу безопасность.

В понедельник в Риге Браже приняла министров иностранных дел стран Балтии и Канады, чтобы в формате "3+1" поговорить об укреплении диалога в сферах общих интересов. Это уже третья встреча в таком формате.

В ее фокусе - трансатлантические отношения, ситуация с безопасностью в Европе и мире, война России в Украине, дальнейшая поддержка Украины, сотрудничество с глобальными партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и заместитель министра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что трансатлантическое сотрудничество является долгосрочным приоритетом и краеугольным камнем внешней политики и политики безопасности Латвии, включая в себя укрепление конкурентоспособности как восточного фланга НАТО, так и трансатлантического региона.

"Латвия обязуется обеспечить всю необходимую инфраструктуру для обеспечения присутствия союзников", - заявила Браже.

Кроме того, Браже подчеркнула, что в Латвии военное присутствие Канады длится с 2017 года. По мнению министра иностранных дел, оно служит мощным элементом сдерживания и обороны и недвусмысленным сигналом решимости Канады защищать каждый сантиметр территории альянса.

Говоря об агрессии России в отношении Украины, министр иностранных дел подчеркнула, что ограничения для России и устойчивая поддержка Украины служат долгосрочным интересам всех трансатлантических партнеров. Она пояснила, что Россия останется долгосрочной угрозой в евроатлантическом пространстве и необходимо сделать все возможное для всеобъемлющего сдерживания России - снижения доходов в ее экономике и, соответственно, ее боевого потенциала.

"Нужно усилить и развернуть более жесткие санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку. Кроме того, необходимо увеличить вложения в собственную безопасность", - призвала Браже.

Министр высоко оценила недавние учения "Resolute warrior 2024", которые позволили убедиться в способности возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО в Латвии реагировать на угрозу путем стремительного развертывания сил, управления и контроля, а также эффективного сотрудничества между странами-участницами. Это были крупнейшие в Европе учения под руководством Канады за минувшие 30 лет.

Многонациональной бригадой НАТО в Латвии сейчас руководит Канада. В настоящее время в составе бригады более 3500 военнослужащих из 13 стран: Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Канады, Латвии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

На начало 2025 года запланировано присоединение Швеции к многонациональной бригаде, когда в Латвию будут направлены 600 военнослужащих вооруженных сил Швеции. В многонациональной бригаде НАТО в Латвии служат 1886 канадских военнослужащих.

В 2022 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Латвию объявил о продлении миссии в Латвии без срока завершения. 10 июля прошлого года во время своего третьего визита в Латвию Трюдо объявил о вкладе Канады в размере 2,6 млрд канадских долларов в Латвию до 2026 года для увеличения военного присутствия Канады в Латвии и развития инфраструктуры.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    ...Трамп пригрозил Канаде что она станет 51-ым штатом США.

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