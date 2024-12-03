После 18.00 за водкой не приходите! Депутаты поддержали жесткие поправки

Итак, сегодня комиссия Сейма по социальным делам поставила точку в многомесячной эпопее с ограничениями в розничной торговле алкоголем. Депутаты поддержали принятие поправок в третьем (окончательном) чтении. Правда, еще предстоит утвердить законопроект на пленарном заседании - это может произойти 11-го декабря.

Сразу же отметим, что депутаты все-таки отказались повысить возростной ценз при продаже алкоголя в розницу - и в дальнейшем купить спиртное можно будет уже сразу по достижению совершеннолетия, то есть с 18-ти лет. Но зато еще сильнее ограничено время продажи горячительных в розницу. По рабочим дням алкоголь будут отпускать с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям - с 10.00 до 18.00! Если же вы захотите заказать алкоголь "удаленно", с доставкой на дом, то, дабы исключить импульсивную покупку алкоголя, спиртное клиенту можно будет доставить не раньше, чем через 6 часов после получения заказа. При этом и при заказе алгоколя удаленно - через апликацию в мобильном смартфоне или иначе, - будут действовать те же временные ограничения, что при приобретении водочки или пива в магазине. С учетом же шестичасового интервала получается, что если вы хотите заказать вино "на дом" в воскресенье, то вам нужно успеть позвонить в 10.00 и тогда у вас есть шанс в 16.00 получить вожделенную бутылку.

Также законопроект запрещает рекламу любого алкоголя, в том числе и рекламу в самом месте торговли спиртными напитками! Нельзя будет проводить акции по приобретению спиртного со скидкой, вводится запрет и на угощение спиртным клиентов, к примеру, салонов красоты, парикмахерских или магазинов мебели или электротоваров.

Впредь алкогольные напитки нельзя будет подавать тем, кто играет за столом в азартные игры - в казино или в салонах игровых автоматов.