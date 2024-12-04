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Партия Шлесерса делает мощный рывок 1

Политика
Дата публикации: 04.12.2024
BB.LV
Фото - LTV

Фото - LTV

"Латвия на первом месте" обогнала главную партию власти - "Новое Единство".

Свежий опрос обшественного мнения, проведенный социологами SKDS по заказу Латвийского ТВ, показал, что если бы выборы в Сейм проходили в ноябре, то с лучшим показателем бы к финишу пришло Национальное объединение с 16,2% поддержки избирателей. Но самый мощный рывок совершила партия Шлесерса "Латвия на первом месте", которая впервые опередила главную партию власти - "Новое Единство". За партию Шлесерса сегодня готовы были бы голосовать 14,2% избирателей. Тройку лидеров замыкает "Новое Единство" - 14% поддержки избирателей. Входящие в правящую коалицию "Прогрессивные" идут четвертыми с результатом - 11,5% голосов.

Еще одна правящая политическая сила - Союз зеленых и крестьян, - может рассчитывать сейчас на 8,9% голосов избирателей. В затылок "зеленым крестьянам" дышат "объединенные" - 8,1% поддержки респондентов и партия "Стабильности! - 8% голосов избирателей.

Если бы выборы проходили в ноябре, то в новом Сейме была бы представлена и партия "Согласие" - 6,1% поддержки.

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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    5-го декабря

    Можно ли верить SKDS в данном случае? Давайте задумаемся, например вот о чём:

    1. Можно ли считать выборку релевантной? а) Как проводился опрос, как выбирали респонденетов? Состав респондентов по регионам, возрасту, полу, житель города/села? б) сколько человек участвовало в опросе - 1823?! Почему не 1824 или 1945? чем определяются эти числа?
      в) можно ли считать, что это достаточное количество для оценки мнений всей популяции избирателей? по данным CVK на момент проведения выборов в ЕП - Balsstiesīgie: 1541102. Т.е. выборка составляет всего 0.11829197548247942057047489393953 процентов от количество лиц, имеющих право голоса. Даже при явке 33% (как на выборах в ЕП) - выборка смехотворно маленькая.

    2. Перед выборами в ЕП - по таким опросам "Стабильность" должна была стабильно взять планку в 5%, на уровне 6-8%. По факту - 1,98% . Это почта также как у провальной JKP.

    Можно ли верить, после этого этим опросникам?

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