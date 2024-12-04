Свежий опрос обшественного мнения, проведенный социологами SKDS по заказу Латвийского ТВ, показал, что если бы выборы в Сейм проходили в ноябре, то с лучшим показателем бы к финишу пришло Национальное объединение с 16,2% поддержки избирателей. Но самый мощный рывок совершила партия Шлесерса "Латвия на первом месте", которая впервые опередила главную партию власти - "Новое Единство". За партию Шлесерса сегодня готовы были бы голосовать 14,2% избирателей. Тройку лидеров замыкает "Новое Единство" - 14% поддержки избирателей. Входящие в правящую коалицию "Прогрессивные" идут четвертыми с результатом - 11,5% голосов.

Еще одна правящая политическая сила - Союз зеленых и крестьян, - может рассчитывать сейчас на 8,9% голосов избирателей. В затылок "зеленым крестьянам" дышат "объединенные" - 8,1% поддержки респондентов и партия "Стабильности! - 8% голосов избирателей.

Если бы выборы проходили в ноябре, то в новом Сейме была бы представлена и партия "Согласие" - 6,1% поддержки.