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Сейм все же решил засунуть руку в будущие пенсии жителей 1

Политика
Дата публикации: 04.12.2024
BB.LV
Сейм все же решил засунуть руку в будущие пенсии жителей

В среду Сейм принял в окончательном чтении изменения к закону о государственной накопительной пенсии, которые предусматривают перенос одного процентного пункта ставки пенсионных взносов со второго уровня пенсий на первый уровень государственной ненакопительной пенсии, или первый пенсионный уровень.

Председатель фракции «Объединенный список» Эдгар Таварс подчеркнул, что отчисления на второй уровень пенсий – это не деньги государственного бюджета, а личные деньги людей, и они не подлежат политическим решениям. По мнению Таварса, существует большая вероятность того, что вернуть взносы в размере 6% по итогам 2028 года не удастся.

Аналогично высказалась и депутат Рамона Петравича (ЛПМ), заявив, что наивно полагать, что это будет временное решение, предполагая, что «рука правительства еще раз протянется ко второму уровню пенсий».

Депутат от оппозиции Виктория Плешкане (ЛПМ) считает, что этот закон показывает, что с правительством «все плохо». Она призвала к альтернативным решениям, которые обеспечили бы стабильность пенсионной системы.

В Министерстве благосостояния пояснили, что перенос ставки пенсионных взносов на один процентный пункт позволит снизить трудовые налоги и, возможно, будет способствовать увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.

#пенсии
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го декабря

    А миллиард лат из Цитадели, когда вернется в социальный фонд?

    37
    1

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