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Браже призвала наказать виновных в преступлениях России в Украине 2

Политика
Дата публикации: 05.12.2024
LETA
Браже призвала наказать виновных в преступлениях России в Украине

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Латвия выступает за программу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по поддержке Украины, подчеркнув необходимость повышения ее эффективности, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

Перед официальным началом 31-го заседания Совета министров ОБСЕ 4 декабря состоялось совещание, посвященное поддержке Украины, на котором министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что Латвия выступает также за получение фактов и обобщение доказательств для документирования преступлений России в Украине. Она отметила, что такая работа должна быть проведена для привлечения виновных к ответственности. В свою очередь, с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Браже обсудила дальнейшую поддержку Латвией Украины, в том числе вопросы поставок.

Ожидается, что на 31-м заседании Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел Латвии будет присутствовать во время выступления Украины и во время выступления США. Кроме того, у Браже состоится несколько двусторонних встреч, а также в формате NB8.

Браже сегодня принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте, свидетельствует информация на сайте Министерства иностранных дел.

#байба браже
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    6-го декабря

    Победитель решает, кто преступник, а кто герой. А Украина победителем не будет, а Латвия , уж точно не будет решать, кто прав, кто виноват. Браже займись Родиной, у нас здесь полная хрень, а она надувает щеки и делает вид великого политика, решающего судьбы народов.

    9
    0
  • A
    Anim
    5-го декабря

    BB, ещё несколько дебильных новостей - и потеряете ещё одного читателя.

    32
    1

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