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«Россия живет в пропагандистском пузыре…» - Даукштс анализирует двойственную политику России 3

Политика
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
«Россия живет в пропагандистском пузыре…» - Даукштс анализирует двойственную политику России

«В России всегда есть две идеологии. Одно - реальность, а другое - то, что предназначено для народа - идеология промывания мозгов», - заявил в эфире TV24 историк и политолог Карлис Даукштс, анализируя политическую ситуацию в России.

«Россия всегда проводит двойную политику», - продолжил Даукштс, упомянув исторические события 1942 года и принципы правления Иосифа Сталина в переговорах с немецким нацистским лидером Адольфом Гитлером. Учитывая исторические события и решения того времени во время Второй мировой войны, Россия всегда проводила «двойную политику», пояснил политолог.

«Это настоящая политика – то, что происходит на поле боя. И второе – это идеологическое, это пропаганда. Россия живет в пропагандистском пузыре. И именно поэтому этот пропагандистский пузырь часто оказывает давление на реальность, на процесс принятия решений. И они сами попали под собственное пропагандистское давление», - сказал Даукштс.

«Что в конечном итоге определяет развитие русской идеологии? Идеология, русский мир или реальность - понимание того, что приходится жить в глобальном мире, экономические интересы и так далее...? Это противоречие также мешает нам понять некоторые решения. Поэтому мы часто бредем по этой [туманной] тропе», — признался Даукштс, обсуждая российскую политику.

#мнения #россия
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Комментарии (3)

  • AK
    Anton Kvaskov
    6-го декабря

    Кто бы говорил !!!??? Учи историю,неуч.....

    25
    2
  • JL
    Janina LV
    6-го декабря

    Карлис Даукштс, ваше личное мнение: нужно ли президенту Латвии ехать в Москву на 60–летие Победы? Я одним из первых заявил, что г–жа Вике–Фрейберга должна ехать в Москву. Жителям Латвии нужно понять, что для России, для российского народа, для русского народа Вторая мировая война была войной на выживание, на сохранение своей идентичности, своей страны. Это огромное событие в жизни каждого россиянина. Мы как здравомыслящие люди не должны ставить знак равенства между сталинскими репрессиями и войной с нацизмом. Россияне не виноваты в преступлениях сталинского режима, российский народ сражался с нацизмом не ради Сталина или его окружения, а ради своей страны, своего народа, своей семьи. Представляете, сосед пригласил вас на свой юбилей, а вы в ответ начинаете соседа корить за то, что его предок вас или вашего родственника побил!

    42
    2
  • JL
    Janina LV
    6-го декабря

    В 2008 году, гудела пресса. 20-летняя студентка полицейской академии Кристине рассказала, как ее под дулом пистолета заставил раздеться и самоудовлетворялся известный политолог Карлис Даукштс. В полицию подано заявление, начат уголовный процесс. Ректор полицейской академии Витолдс Захарс подтвердил, что между Карлисом Даукштсом и 20-летней Кристиной действительно произошла “некрасивая история”.

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