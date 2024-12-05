«Россия живет в пропагандистском пузыре…» - Даукштс анализирует двойственную политику России

«В России всегда есть две идеологии. Одно - реальность, а другое - то, что предназначено для народа - идеология промывания мозгов», - заявил в эфире TV24 историк и политолог Карлис Даукштс, анализируя политическую ситуацию в России.

«Россия всегда проводит двойную политику», - продолжил Даукштс, упомянув исторические события 1942 года и принципы правления Иосифа Сталина в переговорах с немецким нацистским лидером Адольфом Гитлером. Учитывая исторические события и решения того времени во время Второй мировой войны, Россия всегда проводила «двойную политику», пояснил политолог.

«Это настоящая политика – то, что происходит на поле боя. И второе – это идеологическое, это пропаганда. Россия живет в пропагандистском пузыре. И именно поэтому этот пропагандистский пузырь часто оказывает давление на реальность, на процесс принятия решений. И они сами попали под собственное пропагандистское давление», - сказал Даукштс.

«Что в конечном итоге определяет развитие русской идеологии? Идеология, русский мир или реальность - понимание того, что приходится жить в глобальном мире, экономические интересы и так далее...? Это противоречие также мешает нам понять некоторые решения. Поэтому мы часто бредем по этой [туманной] тропе», — признался Даукштс, обсуждая российскую политику.