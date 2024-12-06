«Я больше не поддерживаю эту политику» - экс-премьер Кариньш сделал громкое заявление

В социальных сетях политик заявил, что более не поддерживают партию, в которой он долгое время занимал пост премьера.

«Объявил, что вышел из правления «Единства», политику которого я больше не поддерживаю. Серьезной ошибкой является сокращение будущих пенсионных взносов и серьезное повышение налога на вкладчиков капитала», - написал Кариньш в социальных сетях.

Paziņoju, ka atkāpjos no Vienotības valdes, kuras politiku vairs neatbalstu. Ir smaga kļūda samazināt nākotnes pensiju iemaksas un nopietni celt nodokli kapitāla krājējiem. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) December 6, 2024

Отметим, что, судя по комментариям, новость эта огорчила не всех.

«Нашелся тут борец за справедливость, лучше бы собрали чемоданы и пошел туда, где русский корабль!», - написал один из пользователей.

«Пока у была возможность кормиться из кормушки и участвовать в управлении страной, политику эту поддерживал. Ну, а далее смысла не имеет. Желаю тебе когда-нибудь предстать перед судом и ответить за все, что ты сделал», - указал другой.

«Разве вы не сами создали эту политику в правлении «Единства»?!», - недоумевает еще один.

Кариньш покинул политику в этом году после скандала в связи с использованием частных авиарейсов и в сентябре присоединился к консалтинговой компании стратегических коммуникаций "Kreab". Кариньш является старшим советником "Kreab" и консультирует клиентов по вопросам геополитики, политики Евросоюза и другим политическим вопросам.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что Кариньш находился в верхних строках списка кандидатов на пост заместителя генерального секретаря НАТО, однако должность не получил. У Кариньша были хорошие шансы на этот пост, но в конце концов, по неофициальным сведениям, скорее всего для соблюдения принципа гендерного равенства было принято решение в пользу женщины на посту заместителя генсека.