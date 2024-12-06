Успеть за 60 секунд: депутаты рвутся на трибуну, чтобы блеснуть остроумием и заклеймить коллег

На обсуждение бюджета и бюджетного пакета президиум Сейма Латвии отвел или, если хотите, зарезервировал три рабочих дня — среду, четверг и пятницу.

И трех дней не хватит?

При этом нельзя исключить, что будет "задействована" и следующая неделя или ближайшие выходные дни — если все–таки слугам народа не хватит на бюджетные страдания трех дней. И вероятность, что не хватит трех дней, весьма велика, учитывая темпы "прохождения" главного финансового закона страны и бюджетного пакета.

Так, в среду, в первый день бюджетных страданий, за 11 часов заседания удалось принять только сам бюджетный пакет, состоящий из 31 законопроекта. А ведь впереди собственно сам бюджет–2025, к которому было подано 311 предложений.

Во второй день бюджетных страданий, не успели даже завершить дебаты по первому пункту повестки дня! Депутаты более четырех часов обсуждали поправку о том, что приоритетом бюджета является не только укрепление безопасности (внешней и внутренней), но и экономическое развитие.

В этом предложении есть своя логика, ведь чтобы вкладывать в безопасность или в любую другую сферу, нужно иметь соответствующие средства. А необходимое финансирование в казне может обеспечить только развитие экономики.

"Под стол пешком ходили"

Забавно, но во время дебатов оппозиционные депутаты не только ругали на чем свет стоит правящих, но зачастую еще и нападали на своих же коллег по оппозиционному лагерю. Так, Артурс Бутанс (Национальное объединение) упрекнул Айнара Шлесерса в том, что тот не внес конкретных предложений к бюджету–2025.

Защищая своего коллегу по партии "Латвия на первом месте", Рамона Петравича заметила, что "вы еще, наверное, под стол пешком ходили, когда Шлесерс уже привлекал в страну инвестиции и открывал торговые центры".

Ускорить темп

Примечательно, что в дебатах, отвечая на упреки и обвинения оппозиции, активно выступали и министры. В частности, министр экономики Виктор Валайнис нахваливал "Латвэнерго", которое активно развивается, вышло на рынки всех стран Балтии и готовиться работать в Польше.

Министр говорил и о том, что цены на электричество для предпринимателей снижаются. Ему жестко оппонировала депутат Линда Лиепиня, утверждая, что наценки на электричество, как ее заверил один знакомый предприниматель, уже достигли 270 процентов!

"О каком развитии страны вы говорите?! Из Латвии все бегут, а вы тут просто болтаете!" — кричала Линда Лиепиня.

Чтобы ускорить темп рассмотрения поправок, было решено сократить время дебатов: первый раз депутат может вещать с трибуны по каждой поправке 3 минуты, в случае повторного выступления — 1 минуту. Оппозиционный депутат Илгмарс Лидака (Объединенный список), дабы довести все до полного абсурда, предложил вообще выделить каждому выступающему всего 1 минуту, и пусть он успеет за это время сформулировать хотя бы одну мысль.

Чуть не ушли в ночное

Спустя почти 4 часов дебатов правая оппозиция "вспомнила" про ситуацию… в Грузии и потребовала прервать обсуждение бюджета, созвать еще одно внеочередное заседание и принять подготовленное комиссией Сейма по иностранным делам заявление по ситуации в этой закавказской стране. Правящие сперва упирались и не хотели прерывать обсуждение бюджета, пообещав рассмотреть проект заявления по Грузии после 21.00.

Тем самым правящие были готовы забыть о своем обещании более не заседать по ночам и завершить заседание не позднее 21.00.

Скорее всего, правящие в итоге бы добились своего и "грузинский вопрос" рассматривался бы в ночи (вместе с остальной повесткой дня), но оппозиции удалось собрать необходимые по закону 34 депутатские подписи и президиум Сейма уже был обязан прервать внеочередное заседание по бюджету и созвать внеочередное заседание по Грузии.

Грузинская делкарация

Правящие "в отместку" за то, что было прервано обсуждение бюджета–2025, инициировали и добились сокращения времени дебатов "по грузинскому вопросу" до 1 минуты на каждого выступающего! Это позволило уже за 20 минут завершить дебаты и подавляющим большинством голосов — 82 принять заявление.

В заявлении Сейма, в частности, осуждаются действия властей Грузии в отношении протестующих против результатов выборов. Сейм осудил применение силы в отношении жителей страны. Также парламент ЛР осудил нежелание грузинских властей проводить справедливое расследование возможных нарушений во время проведения выборов в этой стране. Депутаты Сейма призвали власти Грузии прекратить насилие в отношении миролюбивых протестующих и привлечь виновных в применении насилия к ответственности.

Сейм в своем заявлении поддержал курс народа Грузии на евроинтеграцию. В документе говорится, что возвращение Грузии на путь интеграции в Европейский союз полностью зависит от дальнейших действий властей этой страны. А именно — от того, будут ли правящие круги Грузии соблюдать ценности ЕС.

По ходу "пьесы" успели и ошибку исправить!

"Заодно" с Грузией в рамках второго внеочередного заседания Сейма депутаты рассмотрели и вопрос, который наверняка волнует тысячи латвийцев. Речь идет об исправлении парламентом своей же ошибки.

Напомним: Сейм недавно неосмотрительно принял поправки, согласно которым страховку OCTA должны были бы впредь оформлять и на те машины, которые не участвуют в дорожном движении. Оппозиция попыталась исправить ситуацию — свой законопроект на сей счет внесли и депутаты Объединенного списка и депутаты "Стабильности!".

Комиссия по народному хозяйству подготовила свой альтернативный вариант, который, в отличие от предложений оппозиции, предусматривает не отмену этого требования по OCTA, а лишь приостановку вступления его в силу… до 1 ноября 2025 года. При этом в законопроекте сказано, что до 30 апреля правительство должно представить Сейму свое заключение — действительно ли директива ЕС обязывает оформлять данную страховку на все состоящие на учете автомобили, даже если они на данный момент не участвуют в дорожном движении. В итоге этот законопроект был сразу же принят в срочном и окончательном чтении, то есть вступил в силу!

После второго внеочередного заседания депутаты… вернулись к повестке дня первого внеочередного заседания — то есть продолжили бюджетные страдания.