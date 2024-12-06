Если долго мучиться - что-нибудь получится! Упорство оппозиции в Сейме принесло свои плоды. И хотя правительство отклонило все поправки оппозиции к бюджету-2025, сегодня сеймовское большинство, то есть правящие депутаты, неожиданно все-таки поддержали два предложения оппозиции. А именно: правящие одобрили предложения Объединенного списка о выделении средств на организацию лагеря для детей, нуждающихся в палиативной помощи, то есть неизлечимо больных. Также депутаты поддержали поправку депутата Рамоны Петравичи из "Латвия на первом месте" о выделении средств Федерации пенсионеров Латвии. Нельзя исключить, что Сейм поддержит и еще одну-другую социальную поправку оппозиции.Обсуждение бюджета продолжается.