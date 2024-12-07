Baltijas balss logotype

Калниете доверили писать доклад о России; что ЕС узнает из текста латвийского евродепутата? 1

Политика
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
Калниете доверили писать доклад о России; что ЕС узнает из текста латвийского евродепутата?

"Мне бы, наконец, хотелось реализовать то, что до сих пор было очень сложно сделать, потому что по большей части Евросоюз - независимо от того, в каком направлении мы смотрим в отношениях с Россией - реагирует, а не активен", - заявила в беседе с TV24 депутат Европарламента Сандра Калниете (СП), говорящая о политике и руководящих принципах Европейского Союза (ЕС) в отношениях с Россией и президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не устанавливаем правила игры, а всегда лишь реагируем на какой-то шаг Путина. Я много раз говорила в своей группе и выступая в парламенте, что мы должны сосредоточиться на себе, каких отношений мы хотим, что мы можем принять, а что мы не можем принять", - говорит Калниете.

По ее словам, сейчас она готовит доклад Европарламенту о России. Это будет уже второй доклад, который подготовит Калниете, поскольку ранее она была докладчиком Европарламента в 2014-2019 годах.

«В этом докладе я хотел бы акцентировать внимание не на России в России, потому что это вопрос, о котором у нас сейчас очень мало информации. Но мне хотелось бы сконцентрироваться на всех агрессивных действиях, которые сейчас Россия осуществляет за пределами России - неважно, в разных формах... Можно называть это гибридной войной, можно называть деструктивными действиями, но в любом случае это активное вмешательство в демократические процессы, которые мы только что через «Тик Ток» увидели на президентских выборах в Румынии, которые еще не закончились. Также огромные финансовые ресурсы вкладываются в политические партии, неправительственные организации и различные культурные мероприятия, научно-исследовательские институты», - подчеркнула Калниете в программе TV24 "Ziņu TOP".

«Это огромные «кормушки», с помощью которых коррумпированно подкупаются элиты», - добавила в интервью депутат Европарламента Калниете.

К этому списку добавляются дезинформация, диверсии, саботаж, атаки на системы ЕС, а также на кабеля ЕС ЕС и другие функции.

«Я постараюсь достичь такой картины с моими теневыми информаторами. Смогу ли я добиться успеха? Я этого не знаю», - призналась в интервью депутат Европарламента Калниете.

#политики #россия
0
20

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го декабря

    До последней кости Советский человек будет писать доклад про современную Россию?! Вы шутите!!! А когда она последний раз в России была, ее не додумались спросить? В Европарламенте похоже последние мозги потеряли.

    38
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео