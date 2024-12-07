"Мне бы, наконец, хотелось реализовать то, что до сих пор было очень сложно сделать, потому что по большей части Евросоюз - независимо от того, в каком направлении мы смотрим в отношениях с Россией - реагирует, а не активен", - заявила в беседе с TV24 депутат Европарламента Сандра Калниете (СП), говорящая о политике и руководящих принципах Европейского Союза (ЕС) в отношениях с Россией и президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не устанавливаем правила игры, а всегда лишь реагируем на какой-то шаг Путина. Я много раз говорила в своей группе и выступая в парламенте, что мы должны сосредоточиться на себе, каких отношений мы хотим, что мы можем принять, а что мы не можем принять", - говорит Калниете.

По ее словам, сейчас она готовит доклад Европарламенту о России. Это будет уже второй доклад, который подготовит Калниете, поскольку ранее она была докладчиком Европарламента в 2014-2019 годах.

«В этом докладе я хотел бы акцентировать внимание не на России в России, потому что это вопрос, о котором у нас сейчас очень мало информации. Но мне хотелось бы сконцентрироваться на всех агрессивных действиях, которые сейчас Россия осуществляет за пределами России - неважно, в разных формах... Можно называть это гибридной войной, можно называть деструктивными действиями, но в любом случае это активное вмешательство в демократические процессы, которые мы только что через «Тик Ток» увидели на президентских выборах в Румынии, которые еще не закончились. Также огромные финансовые ресурсы вкладываются в политические партии, неправительственные организации и различные культурные мероприятия, научно-исследовательские институты», - подчеркнула Калниете в программе TV24 "Ziņu TOP".

«Это огромные «кормушки», с помощью которых коррумпированно подкупаются элиты», - добавила в интервью депутат Европарламента Калниете.

К этому списку добавляются дезинформация, диверсии, саботаж, атаки на системы ЕС, а также на кабеля ЕС ЕС и другие функции.

«Я постараюсь достичь такой картины с моими теневыми информаторами. Смогу ли я добиться успеха? Я этого не знаю», - призналась в интервью депутат Европарламента Калниете.