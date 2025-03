«Кровавый режим Асада ушел. Пока сирийский народ сталкивается со множеством проблем и неопределенностей, мы празднуем падение диктатора. Также сообщение другим автократам: вы гораздо более уязвимы, чем вы думаете.

Это [свержение Асада] – стратегический удар по России и Ирану. Неплохой день», – подытожил Ринкевич.

Bloody Assad regime is gone. While Syrian people face many challenges and uncertainties ahead, we celebrate the demise of a dictator. Also a message to other autocrats: you are much more vulnerable than you think. Also a strategic blow to Russia and Iran. Not a bad day.