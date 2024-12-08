«Кровавый режим Асада ушел. Пока сирийский народ сталкивается со множеством проблем и неопределенностей, мы празднуем падение диктатора. Также сообщение другим автократам: вы гораздо более уязвимы, чем вы думаете.

Это [свержение Асада] – стратегический удар по России и Ирану. Неплохой день», – подытожил Ринкевич.

Bloody Assad regime is gone. While Syrian people face many challenges and uncertainties ahead, we celebrate the demise of a dictator. Also a message to other autocrats: you are much more vulnerable than you think. Also a strategic blow to Russia and Iran. Not a bad day. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 8, 2024

Свержение Асада празднуют не только в Риге, но и в Дамаске. «Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных и падении оков, а также объявляем об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Седная [на окраине Дамаска]», — говорится в заявлении победившей оппозиции, которое цитирует Reuters.

Что о ситуации в Сирии пишут мировые СМИ

The Economist (Великобритания):

«Что произойдет дальше, предсказать невозможно. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) захочет играть большую роль в управлении Сирией после Асада… Но у ХТШ, вероятно, недостаточно ресурсов для управления большой разнообразной страной».

The Financial Times (Великобритания):

«Стремительное падение режима, по-видимому, стало одним из непреднамеренных последствий яростного ответа Израиля его врагам после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Последующие события перевернули все предыдущие нормы в регионе, способствуя созданию взрывоопасной, непредсказуемой обстановки… Теперь, когда Асад окончательно свергнут, перед Сирией встает вызов: сможет ли она обойти ловушки и избежать бедствий, обрушившихся на другие страны после падения деспотов, и начать сложный процесс восстановления и примирения».

The Wall Street Journal (США):

«Асадов ругали, но они годами сохраняли грубый баланс сил в стране, разделенной множеством порой враждебных повстанческих группировок и находящейся под давлением внешних сил, включая Турцию, Россию и Иран. В последние дни соседние страны поспешили укрепить свои границы, чтобы предотвратить возможное распространение конфликта».

L'Humanité (Франция):

«Больше всех от смены режима в Сирии, похоже, выиграла Анкара. В Катаре проходили переговоры между Турцией, Россией и Ираном, но у последних двух стран, несомненно, не было особых возможностей для переговоров ни о сохранении своих военно-морских и авиабаз для Москвы, ни о сохранении своих ополченцев на местах для Тегерана. Президент Турции Эрдоган наверняка воспользуется этим для «решения» курдского вопроса».