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«Неплохой день»: президент Латвии празднует свержение президента Сирии 10

Политика
Дата публикации: 08.12.2024
BB.LV

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на бегство из страны президента Сирии Башара Асада.

«Кровавый режим Асада ушел. Пока сирийский народ сталкивается со множеством проблем и неопределенностей, мы празднуем падение диктатора. Также сообщение другим автократам: вы гораздо более уязвимы, чем вы думаете.

Это [свержение Асада] – стратегический удар по России и Ирану. Неплохой день», – подытожил Ринкевич.

Свержение Асада празднуют не только в Риге, но и в Дамаске. «Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных и падении оков, а также объявляем об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Седная [на окраине Дамаска]», — говорится в заявлении победившей оппозиции, которое цитирует Reuters.

Что о ситуации в Сирии пишут мировые СМИ

The Economist (Великобритания):

«Что произойдет дальше, предсказать невозможно. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) захочет играть большую роль в управлении Сирией после Асада… Но у ХТШ, вероятно, недостаточно ресурсов для управления большой разнообразной страной».

The Financial Times (Великобритания):

«Стремительное падение режима, по-видимому, стало одним из непреднамеренных последствий яростного ответа Израиля его врагам после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Последующие события перевернули все предыдущие нормы в регионе, способствуя созданию взрывоопасной, непредсказуемой обстановки… Теперь, когда Асад окончательно свергнут, перед Сирией встает вызов: сможет ли она обойти ловушки и избежать бедствий, обрушившихся на другие страны после падения деспотов, и начать сложный процесс восстановления и примирения».

The Wall Street Journal (США):

«Асадов ругали, но они годами сохраняли грубый баланс сил в стране, разделенной множеством порой враждебных повстанческих группировок и находящейся под давлением внешних сил, включая Турцию, Россию и Иран. В последние дни соседние страны поспешили укрепить свои границы, чтобы предотвратить возможное распространение конфликта».

L'Humanité (Франция):

«Больше всех от смены режима в Сирии, похоже, выиграла Анкара. В Катаре проходили переговоры между Турцией, Россией и Ираном, но у последних двух стран, несомненно, не было особых возможностей для переговоров ни о сохранении своих военно-морских и авиабаз для Москвы, ни о сохранении своих ополченцев на местах для Тегерана. Президент Турции Эрдоган наверняка воспользуется этим для «решения» курдского вопроса».

#эдгар ринкевич #сирия
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Комментарии (10)

  • А
    Андрей
    9-го декабря

    Помнится США также праздновали свержение Каддафи, и особенно смежно было Хилари Клинтон он кадров издевательства над трупом. Эдгар, чемодан, аэропорт (пока ещё работает), гудбай в свою Америку! Здесь другие традиции.

    31
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Да, ещё в латвию этих всех бежунешек пожалуйста. К ринкевичу поближе. А лучше с ним....ох дурак...какое дурачьё при власти...лишь бы вякнуть в духе леваческой евробюрократни.

    52
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Ну и настанет ощипаный игильный писец со всеми ихними ништяками по шариату. А потом, когда снесут последний культурный памятник охраняемый юнеско, ломанутся верещащим стадом на израиль. И придётся опять вводить войска, чтоб этот обезьянник усмирить.

    25
    2
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    8-го декабря

    У Пригожина был шанс моль плешивую прихлопнуть

    12
    35
  • Д
    Дед
    8-го декабря

    При кровавом Асаде было светское государство, а при ИГИЛовцах большие сомнения, что не загонят женщин в никаб, и другие приятности исламского государства

    39
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    Дед
    8-го декабря

    Так и будет. А ещё Турция и Израиловка отожмут себе территории и Вась так называемый " демократический мир" скажет так значит надо.

    25
    3
  • VS
    Vad Sorry
    8-го декабря

    Насколько он наивен и глуп, хотя бы ни болтал а делал умное лицо

    57
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    8-го декабря

    Как мало надо для радости. А теперь Сирия начнёт развиваться семимильными шагами? Вот смотрю на Афганский прорыв и "восхищаюсь" Сами в дырсе зато у соседа корова сдохла:

    83
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го декабря

    А Ринкевич не боится быть следующим? Его зад никто спасать точно не будет.

    79
    3
  • 8-го декабря

    праздник идиотов

    84
    2
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