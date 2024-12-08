Премьер Нетаньяху постепенно становится невыездным.
Приближающиеся зимние праздники традиционно привлекают в Латвию немало туристов. В их числе вполне могут быть и израильтяне, которые, воспользовавшись перемирием, будут рады посетить мирную европейскую страну, — к тому же относительно безопасную в смысле разгула антисемитизма.
Но при этом Латвия (цитата) "приняла к сведению" решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер–министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и заявила о своей готовности его выполнить.
Но насколько реалистичен сценарий, при котором наша страна могла бы стать местом ареста упомянутых государственных деятелей Израиля с последующей их экстрадицией в Гаагу? Или любого другого гражданина Израиля, который был призван в армию и воевал в Газе, если в отношении его будет принято аналогичное решение МУС (о чем сам человек вполне может и не знать)?
Вручив цветы, достанут наручники?
Мы попытались выяснить юридический аспект ситуации в беседе с председателем Латвийского Объединения юристов Рихардом Бунке:
— Начнем с того, что любое государство — это многофункциональная система управления с четко очерченными физическими и юридическими границами. Но когда государство (неважно какое) вступает в какую–то международную/наднациональную организацию, оно приобретает определенные права, но в то же время берет на себя определенные обязательства.
В случае с Международным уголовным судом речь идет о 124 государствах, и Латвия в их числе. Израиль, насколько мне известно, под юрисдикцию МУС не подпадает.
Вопрос - может ли международная структура (в данном случае МУС) выносить какие–либо решения в отношении страны, которая данную структуру не признает и не имеет к этой структуре никакого отношения? На мой взгляд, решения принимать МУС может, — но вот что касается исполнения данных решений, то тут, мягко говоря, не все так однозначно.
Давайте пофантазируем и представим себе, что премьер–министру Израиля вдруг что–то срочно понадобилось в наших краях. И что же: его — представителя страны, с которой у Латвии есть дипломатические отношения, а также лицо, имеющее дипломатический иммунитет, — здесь сначала встретят с цветами, а вручив цветы, достанут наручники? А охрана премьера Израиля тут же выхватывает оружие и то же самое делают латвийские силовики?!
Такой международный скандал даже в самом диком кошмаре представить трудно. Поэтому, я думаю, любая европейская страна, которая заявила о своей готовности выполнить решение МУС, сейчас будет находить любой предлог, чтобы такой визит не был согласован — а по международному протоколу без согласования такой визит состояться не может по определению.
Соответственно, заявив о своем намерении уважать решении МУС, власти Латвии ничего не теряют и никаким международным скандалом не рискуют. В свою очередь, думаю, что премьер–министр Израиля и сам прекрасно оценивает ситуацию. К тому же Латвия явно не та страна, которую г–н Нетаньяху планирует посетить в обозримом будущем. Как и большинство других европейских стран, которые заняли аналогичную позицию.
Анархия — мать порядка
— Вопрос об избирательности санкций. Кто–то в мире приветствовал решение МУС, кто–то — в частности, США и Аргентина, — выразили категорическое несогласие. Да и в Евросоюзе не было единства в подходе: во Франции, к примеру, сначала объявили о готовности выполнять решение МУС, а потом передумали. А премьер–министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе назвал решение МУС (цитата) "наглым, циничным и неприемлемым" и демонстративно пригласил премьер–министра Израиля в свою страну…
— Кто бы как ни относился к решению МУС и к тем, кто его принял, такое игнорирование, на мой взгляд, создает опасный прецедент. И в данном случае совершенно неважно, о ком конкретно идет речь — о премьере Израиля, о президенте России (решение МУС в отношении которого не выполнила Монголия) или о ком–то другом.
Тут вопрос принципиальный: получается, что если в какой–то стране решение МУС считают неприемлемым, страна его игнорирует и даже делает это демонстративно, а если нравится — выполняет.
Ситуация, когда перестают действовать законы и соглашения и когда каждый начинает делать то, что считает нужным — это анархия. В этом случае полностью теряется смысл таких структур, как ООН, Совбез ООН, МУС и подобных им международных институций.
Охота на туриста
— Аналогичные решения МУС может принять в отношении любого гражданина Израиля, который был призван в армию и воевал в Газе. Причем сам человек может даже не знать, что в отношении его принято подобное решение. Насколько реален риск, что такой человек приедет в Латвию — в гости к родственникам или просто как турист, — но вместо того, чтобы наслаждаться красотами нашей страны, он будет задержан и экстрадирован в Гаагу?
— Задержать иностранного гражданина могут только в том случае, если он объявлен в розыск через Интерпол. То, что человек был призван и воевал, еще не значит, что его будут разыскивать и тем более задерживать.
Узнать, объявлен ли человек в международный розыск, в Латвии возможно: достаточно написать запрос в нашу пограничную службу или обратиться в полицию.
Официальная версия
Портал bb.lv обратился за комментарием в латвийские ответственные госструктуры.
В МИДе нас отправили за консультацией в Министерство юстиции.
В Минюсте пояснили, что "согласно части С Закона об уголовном процессе, компетентным учреждением по вопросам экстрадиции лица является Генеральная прокуратура. Таким образом, ордер МУС на арест для направления в Генеральную прокуратуру может быть подан как в Министерство юстиции как центральное учреждение, которое передаст его на рассмотрение в Генеральную прокуратуру, так и непосредственно в Генеральную прокуратуру.
В случае (президента России) В. Путина и (Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка) М. Львовой–Беловой ордер на арест МУС был направлен как в Министерство юстиции, так и в Генеральную прокуратуру по дипломатическим каналам через посольство Латвии в Гааге и Министерство иностранных дел Латвии".
В свою очередь, в Генеральной прокуратуре ЛР ответили, что "в случае, если Генеральная прокуратура получит ордер (на задержание Нетаньяху или израильского солдата, воевавшего в Газе. — bb.lv) от Минюста, то вопрос будет решаться так же, как и любой запрос об экстрадиции, то есть будет оцениваться и разъясняться, имеются ли какие–либо обстоятельства, препятствующие экстрадиции.
Если МУС решит одновременно поместить конкретное лицо в международные поисковые системы, существует разумная вероятность того, что человек будут задержан, однако задержание само по себе не является самоцелью или необходимым предварительным условием для процедуры запроса об экстрадиции".
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