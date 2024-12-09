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«Не захлебнись! Не подавись рвотой!» - премьер Латвии шокировала своим «пожеланием» депутату 3

Политика
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
«Не захлебнись! Не подавись рвотой!» - премьер Латвии шокировала своим «пожеланием» депутату

Глава правительства извиняться не собирается.

"Чего-чего, но такого от нашего премьера я не ожидал. Серьезно? У Вас совести нет?" - сокрушается в социальной сети X депутат Сейма от Объединенного списка Андрис Кулбергс.

Он приложил к своему интернет-посту видео, на котором слышно, как премьер Эвика Силиня в ответ на выступления с трибуны Сейма Эдвардса Смилтенса (Объединенный список) из зала выкрикивает "теплые пожелания" Смилтенсу, который когда-то, кстати, был одним из видных деятелей "Единства":

"Не захлебнись! Не подавить рвотой!".

Впрочем, и сама глава правительства не отрицает, что была эмоциональна и вот так "нелитературно" отреагировала на заявление Смилтенса с трибуны о том, что она неспособна руководить правительством.

"Извиняться не собираюсь", - заявила Эвика Силиня.

"Я не жалею о том, что сказала. Я живой человек, эмоциональный. Думаю, я имею право реагировать на подобные оскорбления", - сказала премьер-министр.

Поскольку Э. Силиня не является сейчас депутатом Сейма, то и запустить процесс нарушения кодекса депутатской этики тоже не удастся. Но нельзя исключить, что "объединенные" предпримут какие-то политические демарши на сей счет.

#эвика силиня
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
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5

Комментарии (3)

  • JJ
    Jan Jans
    9-го декабря

    видимо, вспомнила старые времена у Пьера Вудмана. как раз такие возгласы присущи, вероятно, его фильмам. актрисой она была по жизни... понять бы каких фильмов (хотя с этим ясности больше_

    50
    7
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Это сегодня? У неё что, были бурные алковыходные?🤔

    37
    6
  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Очень интеллигентный у нас премьер.

    80
    3

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