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Страсти по «главному банкиру»: коалиция не может договориться 1

Политика
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
Страсти по «главному банкиру»: коалиция не может договориться

Уже завтра истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии. "Новое Единство" пока не решило, на кого же сделать ставку.

Впрочем, никто не мешает совету фракций и президиума Сейма снова собраться и принять решение... о продлении срока выдвижения претендентов на этот пост до, к примеру, 16-го или 20-го декабря.

Да, в этом случае парламент не успеет до ухода на каникулы избрать нового президента БЛ, при этом полномочия нынешнего истекают уже 21-го декабря. Однако никакой трагедии не случится, если месяц-другой Банком Латвии будет руководить заместитель президента БЛ.

Так или иначе, но сегодняшнее заседание правления "Нового Единства" закончилось безрезультатно - в главной партии власти пока нет "своего" кандидата на пост президента БЛ, поэтому пока лидерам партии нужно решить, кого из кандидатов от партнерских партий поддержать.

Как известно, Союз зеленых и крестьян уже выдвинул на данную должность руководителя госагентства Altum Рейниса Берзиньша, а "прогрессивные" заявили, что готовы проголосовать за избрания на второй срок нынешнего шефа БЛ Мартиньша Казакса.

Нельзя исключить, что в итоге "Новое Единство" все-таки склонится в сторону кандидатуры Р. Берзиньша, поскольку ему будут готовы отдать свои голоса и представители по крайней мере части оппозиции - прежде всего, в лице "Латвия на первом месте" и, возможно, "ТБ-Visu Latvijai".

Нельзя исключить, что избрание президента БЛ стало частью некой сложной подковерной игры. Скоро все узнаем...

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Без разницы. Кого бы они не выбрали, они выберут подобного себе преступника, который будет уничтожать Латвию.

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